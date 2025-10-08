Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

Văn Duẩn

(NLĐO) - Trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay cứu trợ nhân dân các xã ở tỉnh Lạng Sơn đang bị cô lập do lũ lụt

Sáng 8-10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng lên máy bay đi cứu trợ đồng bào tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quân chủng PK-KQ

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

Theo đó, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút; chiếc Mi-17 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút và 10 giờ 15 phút từ Sân bay Hòa Lạc về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội để bốc xếp hàng cứu trợ. Mỗi máy bay đã bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, trao đổi với các thành viên tổ bay về đường bay

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng lên máy bay đi cứu trợ đồng bào tỉnh Lạng Sơn

Đúng 9 giờ 50 phút, trực thăng số hiệu 03 và 10 giờ 15 phút, trực thăng số hiệu 7844 đã cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến với bà con nhân dân đang bị cô lập, chia cắt tại xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ góp phần giúp đỡ nhân dân trong vùng lũ thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được, để khắc phục khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 4.

Quang cảnh xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 5.

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 6.

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 7.

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Sáng 8-10, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau khi đập Thủy điện Bắc Khê (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ một phần thân đập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê và Trung đoàn 123 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, cùng các lực lượng tổ chức ứng cứu nhân dân trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 8 xuồng máy cùng nhiều phương tiện; chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước khoáng, 300 kg lương khô, thuốc, dụng cụ y tế,... hỗ trợ nhân dân.

Cũng trong sáng 8-10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng đã đến kiểm tra thực tế sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến).

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 8.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 9.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 10.

Trực thăng không quân bay cứu trợ nhân dân Lạng Sơn bị lũ lụt cô lập - Ảnh 11.

 

Tin liên quan

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có Thái Nguyên.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.

ngập lụt lạng sơn Quân chủng Phòng không - Không quân trực thăng bay cứu trợ cô lập do lũ lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo