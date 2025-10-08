Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

Sáng 8-10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động đi cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham, xã Yên Bình và xã Tuấn Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 vận chuyển hàng lên máy bay đi cứu trợ đồng bào tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quân chủng PK-KQ

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bay cứu trợ.

Theo đó, chiếc trực thăng Mi-171 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút; chiếc Mi-17 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút và 10 giờ 15 phút từ Sân bay Hòa Lạc về Sân bay Gia Lâm, Hà Nội để bốc xếp hàng cứu trợ. Mỗi máy bay đã bốc xếp 2 tấn hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa...

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, trao đổi với các thành viên tổ bay về đường bay

Đúng 9 giờ 50 phút, trực thăng số hiệu 03 và 10 giờ 15 phút, trực thăng số hiệu 7844 đã cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến với bà con nhân dân đang bị cô lập, chia cắt tại xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn). Tiếp đó, lúc 11 giờ 51 phút chiếc Mi-17 còn lại cất cánh, vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con nhân dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ góp phần giúp đỡ nhân dân trong vùng lũ thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang bị cô lập mà các phương tiện đường bộ không thể tiếp cận được, để khắc phục khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra.

Quang cảnh xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước.

Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ xuống xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Sáng 8-10, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau khi đập Thủy điện Bắc Khê (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ một phần thân đập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê và Trung đoàn 123 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, cùng các lực lượng tổ chức ứng cứu nhân dân trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 8 xuồng máy cùng nhiều phương tiện; chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước khoáng, 300 kg lương khô, thuốc, dụng cụ y tế,... hỗ trợ nhân dân.

Cũng trong sáng 8-10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng đã đến kiểm tra thực tế sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến).