Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Đập bị vỡ khoảng đầu giờ chiều nay 7-10, vị trí gần cửa xả, ban đầu vỡ nhỏ, sau đó mở rộng. Nước từ đập tràn xuống hạ du, khiến nước suối lên nhanh, đe dọa các khu dân cư dọc ven suối.



Hình ảnh vỡ đập thủy điện

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lạng Sơn, cho biết khoảng 13 giờ 30 ngày 7-10, hồ Thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du.

Vị trí đập thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Google Maps

Thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, công suất lắp máy 2,4 MW.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp xác nhận có sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn. "Đây là thủy điện nhỏ, công suất chỉ 2,4 MW. Theo báo cáo của địa phương, sau khi sự cố vỡ đập, chính quyền đã di dời toàn bộ dân ở khu vực nguy điểm đến nơi an toàn" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Thứ trưởng Hiệp cho biết thêm ông đang trên đường tới hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, tại Lạng Sơn có mưa lớn. Từ 19 giờ ngày 5-10 đến 19 giờ ngày 6-10, lượng mưa ở Mẫu Sơn 205 mm; từ 19 giờ hôm qua đến 7 giờ hôm nay 7-10, ở Quyết Thắng 195 mm. Nước đổ về thủy điện đẩy mực nước dâng cao, gây áp lực cho bờ đập.