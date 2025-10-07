HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Thùy Linh - Văn Duẩn

(NLĐO) - Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.

Đập bị vỡ khoảng đầu giờ chiều nay 7-10, vị trí gần cửa xả, ban đầu vỡ nhỏ, sau đó mở rộng. Nước từ đập tràn xuống hạ du, khiến nước suối lên nhanh, đe dọa các khu dân cư dọc ven suối.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Hình ảnh vỡ đập thủy điện

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lạng Sơn, cho biết khoảng 13 giờ 30 ngày 7-10, hồ Thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Địa phương đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Vị trí đập thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Google Maps

Thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, công suất lắp máy 2,4 MW.

TIN LIÊN QUAN

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp xác nhận có sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn. "Đây là thủy điện nhỏ, công suất chỉ 2,4 MW. Theo báo cáo của địa phương, sau khi sự cố vỡ đập, chính quyền đã di dời toàn bộ dân ở khu vực nguy điểm đến nơi an toàn" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Thứ trưởng Hiệp cho biết thêm ông đang trên đường tới hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, tại Lạng Sơn có mưa lớn. Từ 19 giờ ngày 5-10 đến 19 giờ ngày 6-10, lượng mưa ở Mẫu Sơn 205 mm; từ 19 giờ hôm qua đến 7 giờ hôm nay 7-10, ở Quyết Thắng 195 mm. Nước đổ về thủy điện đẩy mực nước dâng cao, gây áp lực cho bờ đập.

Tin liên quan

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

Clip: Chủ đầu tư vướng lao lý, thủy điện 750 tỉ ở Đà Nẵng “đứng bánh”

(NLĐO) – Sau khi chủ đầu tư bị bắt và bị tuyên án tù, dự án thủy điện có tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng ở Đà Nẵng dậm chân tại chỗ

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích dưới thác thủy điện

(NLĐO) - Trong lúc đi thăm vườn, chị T. được cho là rơi xuống thác của một thuỷ điện và tử vong, thi thể trôi xa

Nhiều "hố tử thần” xuất hiện sau bão số 11 Matmo

(NLĐO) - Trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 Matmo gây ra, tại một số tỉnh xuất hiện các "hố tử thần".

sơ tán dân thủy điện tỉnh lạng sơn xả lũ đập thủy điện Bắc Khê 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo