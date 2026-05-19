Sức khỏe

Trực thăng xuyên đêm đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ đảo về đất liền

Hải Yến

(NLĐO) - Ê-kíp cấp cứu đường không xuyên đêm, vượt biển trong điều kiện thời tiết phức tạp đưa 2 bệnh nhân nguy kịch về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

Ngày 19-5, Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng lực lượng trực thăng của Binh đoàn 18 đã hoàn thành chuyến bay đặc biệt, đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ các đảo xa về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám người bệnh trước khi chuyển về đất liền

Bệnh nhân T.C.L (44 tuổi, quê Quảng Ngãi), là ngư dân tàu cá, bị tai nạn trong quá trình lao động dẫn đến ngã xuống nền cứng. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện co cứng vùng tay trái, cổ và vai trái. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh xá Đảo Song Tử Tây. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nặng, xuất hiện co giật cục bộ rồi tiến triển thành co giật toàn thân. Tại đây, bệnh nhân được xử trí tích cực  nhưng bệnh không cải thiện.

Sau hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh, nguy cơ suy hô hấp cao, vượt quá khả năng điều trị tuyến đảo và được chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền.

Bệnh nhân thứ hai là V.V.V (19 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), bị tai nạn lao động gây chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, vòm họng và gãy cổ bàn tay trái sau khoảng 3 giờ xảy ra tai nạn. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh xá Đảo Nam Yết và xử trí ban đầu. Qua hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được xác định vượt khả năng điều trị tại đảo và chỉ định chuyển viện khẩn.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 17 giờ 50 phút ngày 18-5, trực thăng EC225 số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 do Trung tá Cao Văn Công làm cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng, đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 19-5, lực lượng cấp cứu đã tiếp cận và lần lượt vận chuyển 2 bệnh nhân từ hai điểm đảo xa về đất liền an toàn.

Trong điều kiện bay đêm kéo dài, thời tiết không thuận lợi, quãng đường xa và phải tiếp nhận bệnh nhân tại hai vị trí khác nhau, kíp bay và tổ cấp cứu đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Theo Đại úy Lê Việt Thắng, đây là một chuyến bay cấp cứu đường không đặc biệt khó khăn khi vừa phải đảm bảo an toàn bay, vừa theo dõi liên tục tình trạng bệnh nhân trong điều kiện hạn chế.

"Chúng tôi bay ở trần bay thấp để theo dõi sát bệnh nhân chấn thương vùng đầu – mặt, hạn chế nguy cơ phù não. Với bệnh nhân uốn ván, tổ đã kiểm soát liên tục tình trạng co giật, đồng thời sẵn sàng phương án can thiệp khi cần thiết" - Đại tá Thắng cho biết.

Sau khi hạ cánh an toàn, cả 2 bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục hội chẩn, đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị chuyên sâu.

Một bệnh viện sở hữu 2 sân bay trực thăng cấp cứu đường không

(NLĐO) - Sau 5 năm có sân bay trực thăng đầu tiên, đến nay, Bệnh viện Quân y 175 chuẩn bị đưa vào vận hành sân bay thứ 2.

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu

(NLĐO) - Trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30-4 và 1-5 các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trong mọi tình huống

Hành trình trực thăng EC225 bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở Trường Sa

(NLĐO) - Đến rạng sáng 3-5, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 đã đưa 2 bệnh nhân nặng ở Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị chuyên sâu.

