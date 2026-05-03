Hành trình trực thăng EC225 bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở Trường Sa

TTXVN sáng 3-5 dẫn thông tin từ Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam – Binh đoàn 18) đã đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Trước đó, chiều 2-5, thực hiện chỉ lệnh của cấp trên về nhiệm vụ bay cấp cứu người bệnh tại đặc khu Trường Sa, Công ty Trực thăng Miền Nam điều động trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 cùng tổ bay làm nhiệm vụ đưa hai bệnh nhân về đất liền.

Các y bác sĩ phối hợp đưa bệnh nhân rời máy bay sau khi hạ cánh

Hai bệnh nhân gồm: Trần Đình Hùng (sinh năm 1977, quê Nghệ An), bị đa chấn thương nặng và Võ Văn Khao (sinh năm 1971, quê Quảng Trị) bị áp xe sườn. Hai bệnh nhân đang công tác tại đặc khu Trường Sa.

Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị tại đảo nên 2 bệnh nhân được chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng về đất liền để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Lúc 18 giờ 15 phút, trực thăng EC225 cất cánh thực hiện hành trình: Sân bay Vũng Tàu - sân bay Tân Sơn Nhất (đón tổ quân y Bệnh viện Quân y 175) - đặc khu Trường Sa - Bệnh viện Quân y 175 - sân bay Vũng Tàu.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 3-5, trực thăng đã hạ cánh tại đĩa cất hạ cánh của Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào cấp cứu, tiếp tục theo dõi và điều trị.

Chuyến bay cấp cứu kịp thời bảo đảm an toàn đã góp phần khẳng định tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện của cán bộ, phi công, kỹ thuật Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18); đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp trong công tác bảo đảm y tế biển, đảo, góp phần chăm sóc sức khỏe quân và dân Trường Sa.