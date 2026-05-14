Trực tuyến talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo"

Talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động.

Các khách mời làm diễn giả tại talkshow là những người quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, gồm: ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS Mai Mỹ Duyên; NSƯT Hạnh Thúy và nghệ sĩ Minh Dự.

Talkshow “Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo” do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp nối chuỗi tọa đàm về công nghiệp văn hóa 2 năm qua. (Đồ họa: LAN CHI)

Thông qua talkshow, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về những điểm nghẽn đang đặt ra từ chính sách đến thực tiễn hoạt động sáng tạo; vai trò của nguồn nhân lực; thực trạng đào tạo, công chúng; cũng như khả năng kết nối giữa nghệ thuật, công nghệ và thị trường trong thời đại số.

Nhiều vấn đề thời sự liên quan đến sân khấu nghệ thuật cải lương, kịch nghệ tại Nam Bộ và TP HCM cũng sẽ được nhìn nhận từ góc độ thực tiễn nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý văn hóa.