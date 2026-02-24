Nghệ sĩ Mai Vàng xây dựng công nghiệp văn hóa

Các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 quyết tâm sẽ tiếp tục lao động nghiêm túc, nâng cao chất lượng sáng tạo, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phong phú

Năm 2026, những nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng mang theo khát vọng sáng tạo mãnh liệt và kỳ vọng nghệ thuật sẽ trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa của TP HCM, hướng đến mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Công nghiệp văn hóa - nâng cao vị thế quốc gia

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao vị thế quốc gia. UNESCO đã nhấn mạnh công nghiệp văn hóa không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn thúc đẩy bản sắc, sáng tạo và phát triển bền vững.

Sau khi mở rộng không gian đô thị, quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP HCM hội tụ lực lượng lao động trẻ, năng động, hệ thống đào tạo văn hóa - nghệ thuật lớn nhất cả nước, cùng mạng lưới không gian sáng tạo, trung tâm biểu diễn ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách đào tạo, đãi ngộ và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP HCM trong thập niên tới.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ bày tỏ "mong TP HCM tiếp tục đầu tư mạnh cho các sân khấu, trường quay, trung tâm biểu diễn hiện đại để nghệ sĩ có nơi thử nghiệm những ý tưởng mới". Cô cũng tự đặt mục tiêu làm mới hình ảnh bản thân, chuyển dịch sang những vai diễn có chiều sâu tâm lý, để đáp lại sự tin yêu của khán giả và xứng đáng với danh hiệu Mai Vàng mà cô đã nhận được.

Ở lĩnh vực sân khấu cải lương, nghệ sĩ Hùng Vương khẳng định sẽ dành nhiều thời gian tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng, đưa cải lương đến gần hơn với giới trẻ.

NSƯT Trần Vương Thạch đề xuất TP HCM có thể xây dựng các chương trình đặt hàng tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Các dự án nghệ thuật cần được kết nối với hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, từ biểu diễn đến phát hành, quảng bá, để tác phẩm có đời sống lâu dài và góp phần hình thành thị trường sáng tạo bền vững.

NSND Tự Long, người vừa được vinh danh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, cho rằng TP HCM đang có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực bởi hội tụ nguồn lực sáng tạo mạnh mẽ. Thành phố cần phát triển các trung tâm sáng tạo nghệ thuật đa lĩnh vực, nơi nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, âm nhạc cùng làm việc và trao đổi ý tưởng. Khi nghệ sĩ được đặt trong môi trường sáng tạo liên ngành, hiệu quả lao động nghệ thuật sẽ được nâng lên.

Các văn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Động lực của "Thành phố sáng tạo"

Ca sĩ Tùng Dương nhìn nhận TP HCM có tiềm năng lớn trong việc phát triển công nghiệp âm nhạc và điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh thành phố được xác định là trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. "TP HCM cần sớm xây dựng hệ thống sản xuất âm nhạc và điện ảnh chuyên nghiệp, từ phòng thu, trường quay đến các nền tảng phân phối. Khi có cơ sở hạ tầng tốt, nghệ sĩ sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế" - ca sĩ Tùng Dương cho hay.

Anh nói đầy tâm huyết: "Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những dự án âm nhạc mang tính thử nghiệm, góp phần mở rộng biên độ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới".

Ở góc độ người làm nghề lâu năm, NSND Trần Minh Ngọc cho rằng việc phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với đào tạo và truyền nghề, xây dựng lực lượng kế cận vững vàng. Một nền công nghiệp văn hóa bền vững phải có lực lượng nghệ sĩ được đào tạo bài bản. TP HCM nên tăng cường các chương trình đào tạo chuyên sâu, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ tham gia vào các dự án lớn. Khi có cơ hội thực hành nghề nghiệp, họ sẽ trưởng thành nhanh chóng.

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, người nhiều năm gắn bó với sân khấu xã hội hóa, nhấn mạnh vai trò của cơ chế hỗ trợ và kết nối thị trường. "Công nghiệp văn hóa cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ sáng tạo, sản xuất đến phát hành. Nếu có chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa, các sân khấu sẽ mạnh dạn đầu tư những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao" - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết sẽ tiếp tục đầu tư các vở diễn mới, góp phần giữ nhịp sáng đèn cho sân khấu thành phố và tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ làm nghề và rèn nghề.

Nhạc sĩ Cao Văn Lý gửi gắm mong muốn âm nhạc truyền thống được quan tâm nhiều hơn trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. "Âm nhạc truyền thống là cội nguồn của bản sắc dân tộc. Khi được đầu tư đúng mức, âm nhạc truyền thống sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới. Tôi mong TP HCM xây dựng các chương trình biểu diễn định kỳ, để âm nhạc truyền thống có đời sống bền vững" - nhạc sĩ Cao Văn Lý trải lòng.



