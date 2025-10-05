Trục vớt thành công kho báu 1 triệu USD từ "hạm đội ma"

Theo CNN , một nhóm thợ lặn từ công ty chuyên trục vớt tàu đắm 1715 Fleet - Queens Jewels đã trục vớt thành công hơn 1.000 đồng tiền vàng và bạc từ "hạm đội kho báu" đang chìm sâu ngoài khơi bờ biển Florida nước Mỹ.

Ước tính số tiền cổ này có tổng trị giá lên đến 1 triệu USD.

Một phần hiện vật được trục với từ "hạm đội kho báu" - Ảnh: Hạm đội 1715 - Trang sức của Nữ hoàng

"Hạm đội kho báu" - còn được gọi là Hạm đội 1715 - là một hạm đội Tây Ban Nha đã mất tích trong một cơn bão vào ngày 31-5-1715, trên đường trở về từ Tân Thế giới (tức châu Mỹ ngày nay).

Hạm đội này đã mang theo số tiền và hàng hóa khổng lồ chìm sâu xuống đáy đại dương, bao gồm rất nhiều vàng, bạc và trang sức.

Trong nhiều năm qua, hàng triệu USD tiền vàng từ Hạm đội 1715 đã được tìm thấy bởi những người cứu hộ biển và thợ săn kho báu ở khu vực ven biển bang Florida.

Lô hiện vật mới nhất bao gồm 5 đồng escudo vàng, hơn 1.000 đồng reale bạc (còn gọi là "đồng tám miếng") được đúc từ các thuộc địa của Đế quốc Tây Ban Nha cổ đại, bao gồm các vùng của Bolivia, Mexico và Peru ngày nay; cùng một số hiện vật vàng quý giá khác.

Giá trị của kho báu này cao như vậy vì chúng không chỉ đơn giản là vàng, bạc.

"Mỗi đồng xu là một mảnh ghép lịch sử, một sợi dây liên kết hữu hình với những con người đã sống, làm việc và tham gia các chuyến hải trình trong thời hoàng kim của Đế chế Tây Ban Nha" - Giám đốc điều hành Sal Guttuso của 1715 Fleet - Queen Jewels nói với Live Science.