Khoa học

Lộ diện sinh vật 167 triệu tuổi nửa rắn, nửa thằn lằn

Anh Thư

(NLĐO) - Sinh vật bí ẩn được đặt tên là Breugnathair elgolensis, tức "rắn giả của Elgol", vì nó sở hữu cấu trúc giải phẫu vô cùng khó hiểu

Theo Live Science, một sinh vật lạ lùng đã được khai quật ở khu vực Elgol thuộc đảo Skye, Scotland - Anh, sở hữu cấu trúc giải phẫu như bị lai tạp giữa rắn và thằn lằn.

Các nhà cổ sinh vật học đã đặt tên cho nó là Breugnathair elgolensis, tức "rắn giả của Elgol". Sinh vật này sống trên Trái Đất khoảng 167 triệu năm trước, tức trong kỷ Jura.

Anh: Lộ diện sinh vật 167 triệu tuổi nửa rắn, nửa thằn lằn - Ảnh 1.

Sinh vật có cấu trúc giải phẫu gây bối rối cho giới khoa học Breugnathair elgolensis - Ảnh: BẢO TÀNG QUỐC GIA SCOTLAND

Đồng tác giả nghiên cứu Stig Walsh, một quản lý cấp cao về cổ sinh vật học động vật có xương sống tại Bảo tàng Quốc gia Scotland (Anh), cho biết hóa thạch của con vật kỳ lạ đã được tìm thấy từ năm 2015.

Các nhà nghiên cứu đã mất gần một thập kỷ cho quá trình chuẩn bị và nghiên cứu mẫu vật gây bối rối này, bao gồm cả việc chụp X-quang công suất cao và chụp cắt lớp vi tính (CT) chi tiết, trước khi xác định nó là một loài mới.

Theo bài công bố nghiên cứu trên tạp chí Nature, con "rắn giả" này có hàm giống rắn và răng cong tương tự như trăn hiện đại, nhưng thân hình lại ngắn, với các chi phát triển hoàn chỉnh như thằn lằn, cùng một số đặc điểm giống tắc kè trên một số xương.

Breugnathair elgolensis chỉ dài khoảng 41 cm nhưng vẫn là một trong những loài thằn lằn lớn nhất trong hệ sinh thái khu vực này vào kỷ Jura, chủ yếu săn những con thằn lằn nhỏ hơn, động vật có vú nguyên thủy và thậm chí cả khủng long non loại nhỏ.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang giải mã lịch sử tiến hóa của loài này, nhưng tin rằng nó có thể thay đổi cách họ nhìn nhận về quá trình tiến hóa ban đầu của loài rắn và cả loài thằn lằn.

Hiện nay khoa họ chỉ hiểu biết một cách rời rạc về quá trình tiến hóa ban đầu của thằn lằn và rắn.

Thằn lằn và rắn là hai phân bộ thuộc bộ Squamata (Bò sát có vảy), xuất hiện khoảng 190 triệu năm trước. Có một số điểm trùng lặp giữa các thành viên trong nhóm, nhưng thằn lằn xuất hiện trước và thường có bốn chi, trong khi rắn không có chi.

Breugnathair elgolensis cũng thuộc bộ Squamata, nhưng là thành viên của một họ đã tuyệt chủng gọi là Parviraptoridae.

"Dấu ấn sự sống" xuất hiện ở "ngôi sao bị hỏng"

"Dấu ấn sự sống" xuất hiện ở "ngôi sao bị hỏng"

(NLĐO) - Khí phosphine, thứ từng khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng Sao Kim có sự sống, đã xuất hiện ở một thế giới ngoài hệ Mặt Trời

Quái vật chưa từng biết xuất hiện ở Brazil, sải cánh tới 5 mét

(NLĐO) - Quái vật Galgadraco zephyrius đã hoành hành trên bầu trời từ khoảng 70 đến 67 triệu năm trước, tức cuối thời đại khủng long.

Làn sóng lạ đang lan khắp thiên hà chúng ta, đẩy bật nhiều thứ

(NLĐO) - Dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Gaia của châu Âu đã phơi bày một làn sóng khổng lồ và bí ẩn đang lan khắp thiên hà Milky Way (Ngân Hà).

