Khoa học

Quái vật chưa từng biết xuất hiện ở Brazil, sải cánh tới 5 mét

Anh Thư

(NLĐO) - Quái vật Galgadraco zephyrius đã hoành hành trên bầu trời từ khoảng 70 đến 67 triệu năm trước, tức cuối thời đại khủng long.

Theo Sci-News, một thành viên mới của dòng dõi dực long "quái vật" Azhdarchidae vừa được tìm thấy ở Brazil và được đặt tên là Galgadraco zephyrius.

Dực long - tức Pterosauria, thằn lằn bay hay thằn lằn ngón cánh - là một nhánh bò sát biết bay đã tồn tại trên Trái Đất trong các kỷ Tam Điệp, Jura và Phấn Trắng, tức gần như song song với khủng long.

Trong nhánh này, họ Azhdarchidae bao gồm những loài to lớn và quái dị nhất.

Quái vật chưa từng biết xuất hiện ở Brazil, sải cánh tới 5 mét - Ảnh 1.

Một cặp quái vật Galgadraco zephyrius ở Brazil kỷ Phấn Trắng - Ảnh đồ họa: Matheus Gadelha

"Họ Azhdarchidae là nhánh dực long đa dạng và phân bố rộng rãi nhất trong các tầng Turonian - Maastrichtian (94-67 triệu năm trước), gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi trong quần thể dực long vào thời điểm đó và đặc biệt gắn liền với môi trường nội địa" - Tiến sĩ R. Vargas Pêgas từ Bảo tàng Động vật học Đại học São Paulo (Brazil) cho biết.

Loài mới nhất của họ này đã được khai quật từ thành hệ Serra da Galga ở khu vực Bauru Group, một nhóm địa tầng bao gồm một tập hợp các thành hệ đá trầm tích ở miền Nam Brazil.

Galgadraco zephyrius có thân hình cỡ trung bình khi so sánh với những con dực long khổng lồ trong họ Azhdarchidae.

Ước tính khi trưởng thành, sải cánh của chúng có thể dài 4-5 m, ngắn hơn sải cánh nhiều loài Azhdarchidae khác nhưng vẫn dài hơn đáng kể so với bất kỳ loài chim nào còn sống ngày nay.

Khu vực mà con quái vật biết bay này lộ diện cũng tương ứng với vị trí điển hình của loài khủng long chân thằn lằn Uberabatitan ribeiroi, cho thấy nơi đây có thể từng sở hữu một hệ sinh thái đa dạng vào thời cổ đại.Q

Quái vật Galgadraco zephyrius cũng có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với một loài ở lưu vực Haţeg của Romania, điều mà các nhà khoa học dự định sẽ nghiên cứu sâu thêm nhằm hiểu rõ hơn về bức tranh dòng họ dực long thời cổ đại.

Nghiên cứu về loài quái vật mới vừa được công bố trên tạp chí hoa học Papers in Palaeontology.

quái vật kỷ Phấn trắng dực long thằn lằn ngón cánh Azhdarchidae
