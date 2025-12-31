HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa

Thành Nam

(NLĐO)- Sau khi bị tuyên 6 tháng tù giam về tội "Trốn thuế", trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa trong vụ án "Môi giới hối lộ" và "Đưa hối lộ"

Sáng 31-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh là Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Đưa hối lộ" và bị cáo Hoàng Nam Liên về tội "Môi giới hối lộ".

Trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa - Ảnh 1.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" tại phiên xét xử tội "Trốn thuế" ngày 26-12

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"; SN 1976, nơi cư trú trước đây tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam số 3, Bộ Công an, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội "Giết người"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an.

Quá trình chấp hành án tại đây, do có mâu thuẫn với bạn tù nên Hòa đã đâm tử vong phạm nhân cùng trại bằng dùi. Sau đó, Hòa "chua" bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tù chung thân, chuyển qua nhiều trại giam để chấp hành án, hiện nay đang chấp hành án tại Trại giam số 03, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ cũ, tỉnh Nghệ An).

Do có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa "chua", nên Vi "ngộ" đã thông qua Hoàng Nam Liên (SN 1966, ngụ TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), là cựu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ (hiện đã nghỉ hưu) nhờ chạy án.

Sau đó, Vi "ngộ" đã đưa cho Liên 350 triệu đồng để "Đưa hối lộ" cho một số cán bộ ở tỉnh Nghệ An nhằm tác động giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa "chua".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hoạt động phạm tội ẩn mình của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Vi, một trùm giang hồ được biết đến với biệt danh Vi "ngộ" cầm đầu.

Vi "ngộ" không chỉ núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tinh vi nhằm trốn thuế, mà còn can thiệp vào quá trình thi hành án để "chạy án". Đến nay, Vi "ngộ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ với nhiều tội danh như: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Trốn thuế".

Ngày 26-12 vừa qua, trùm giang hồ này đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù trong vụ án "Trốn thuế".

Tin liên quan

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

(NLĐO)- Sau khi mua lại căn nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã thỏa thuận, ký hợp đồng mua bán chỉ 3,7 tỉ đồng

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

(NLĐO) - Để chạy án cho phạm nhân Hòa "chua", trùm giang hồ Vi "ngộ" đã đưa 350 triệu đồng cho một cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện cũ của tỉnh Nghệ An

Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án

(NLĐO) - TAND khu vực 1 - Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt trùm giang hồ Long "tròn" cùng 8 bị cáo tổng cộng hơn 80 năm tù liên quan tới ma túy

