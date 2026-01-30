Trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng

Thành Nam

(NLĐO)- Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") - trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa cùng 11 bị can khác đã bị truy tố, trong đó Ý đã câu kết doanh nghiệp thu lợi 5,6 tỉ đồng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981, ngụ nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - một trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh - và 11 bị can khác về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật"; "Đánh bạc" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Truy tố trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") - trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh - và 7 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cáo trạng truy tố thể hiện, ngày 15-8-2024, anh Khuất Duy T., là cộng tác viên chuyên trang Pháp luật Plus của Báo Pháp luật Việt Nam, đi làm có sự phân công, có giấy giới thiệu theo quy định (là người đang thi hành công vụ) đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý làm việc, bị 8 đối tượng gồm Bùi Quốc Ý, Đào Duy Dũng (tức Dũng "Cà Mau", SN 1993); Trần Văn Cường (tức Cường "trắng", SN 1996); Lê Đức Anh (SN 1982); cùng ngụ phường Hạc Thành; Lê Đăng Trung (tức Trung "đơ", SN 1984) ngụ xã Lưu Vệ; Nguyễn Quốc Đông (tức Đông "tà", SN 1982; ngụ xã Hợp Tiến) và Bùi Khắc Phan (SN 1988); ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đóng cửa để khống chế anh T..

TIN LIÊN QUAN

Tại đây, nhóm này đã dùng tay chân đấm, đá anh T.. Sau đó, Bùi Khắc Phan giật điện thoại của anh T. để kiểm tra và biết anh T. được Phùng Bá D. (SN 1981, ngụ 469 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) thuê về viết bài về Ý; Nguyễn Quốc Đông lấy chiếc bút của anh T. để trên bàn (trị giá 1,5 triệu đồng) đưa cho Ý "ẻng" mở bút kiểm tra, bẻ thẻ nhớ, sau đó vứt vào sọt rác, không trả lại cho anh T..

Sau đó Bùi Quốc Ý cùng đồng phạm khống chế đưa anh T. đến gặp anh D. (cách vị trí nhà Ý khoảng 2,5 km). Tại đây, Ý và đồng phạm đã chửi bới, đe dọa, dằn mặt anh D. với mục đích không được nhờ báo chí viết bài về Bùi Quốc Ý. 

Sau đó, nhóm côn đồ yêu cầu anh T. xin lỗi mới cho về.

Truy tố trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an tỉnh thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phùng Quang Nghênh liên quan tới vụ án Ý "ẻng". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi được thả, anh T. đã đến bệnh viện chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe nhưng chỉ bị sưng nề, không bị tổn thương bên trong. Do lo sợ hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm Bùi Quốc Ý, anh T. đã về Hà Nội, không dám tố cáo sự việc tới công an.

Về hành vi "Đánh bạc", ngày 24-9-2021, Nguyễn Quốc Đông và Phạm Văn Đức, đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trận đấu Greuther Furth với Bayern Munich - giải Bundesliga, diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 25-9-2021, Nguyễn Quốc Đông đã bắt với Phạm Văn Đức 3 kèo, tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Quốc Đông và Phạm Văn Đức trong trận bóng này hơn 26,2 triệu đồng.

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", cáo trạng cho thấy, cuối năm 2023, Phùng Quang Nghênh (SN 1971, ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và Phùng Ngọc Hải (SN 1980, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Bùi Quốc Ý thống nhất để Công ty CP đầu tư Minh Phúc do Phùng Quang Nghênh làm chủ tịch Hội đồng quản trị, làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất.

Truy tố trùm giang hồ Ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp thu lời bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh 3.

Trụ sở Công ty Bất động sản Đạt - Ý và cũng là nhà ở của Bùi Quốc Ý. Trong ảnh lực lượng công an đang thi hành khám xét ngày 15-7-2025

Ngày 27-6-2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp quyền khai thác khoáng sản đất tại khu vực dự án Trại gà giống Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa cho Công ty CP đầu tư Minh Phúc Group khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng trong diện tích 80.629,87 m2, khối lượng khoáng sản được phép khai thác là 907.278 m3, công suất khai thác là 544.366,71 m3/năm, thời hạn kể từ ngày 27-6-2024 đến hết ngày 1-3-2026.

Tuy nhiên, từ ngày 27-6-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã khai thác trong ranh giới mỏ 995.257,96 m3 và khối lượng đất khai thác vượt ranh giới mỏ 1.035,9 m3. Tổng khối lượng khai thác thực tế hơn 1,2 triệu m3, vượt mức cho phép 114.830,46 m3, thu lời bất chính trên 5,6 tỉ đồng.

Được biết, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có lịch xét xử sơ thẩm đối với Bùi Quốc Ý và 11 đồng phạm, dự kiến diễn ra ngày 3-2 tới đây.

Tin liên quan

Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em"

Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em"

(NLĐO) - Trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" thân tín núp bóng doanh nghiệp để can dự vào các hoạt động kinh tế đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam

Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng"

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trùm giang hồ Ý "ẻng" cầm đầu băng nhóm tội phạm, có nhiều đàn em thân tín có tiền án, tiền sự

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

(NLĐO)- Đưa hối lộ nhờ chạy án, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

trùm giang hồ Khai thác tài nguyên giang hồ cộm cán trùm giang hồ Ý "ẻng" ý "ẻng" câu kết doanh nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo