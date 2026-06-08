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Văn hóa - Văn nghệ

Trưng bày về những dòng sông Nam Bộ

T.Trang

Trưng bày "Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ" mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người và các dòng sông

Trong khuôn khổ dự án "Sống cùng dòng sông" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, trưng bày "Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ" mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người và các dòng sông. Trưng bày sẽ khai mạc ngày 17-6 và kéo dài đến 17-10 tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM.

Trưng bày về những dòng sông Nam Bộ - Ảnh 1.

Trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ” sẽ khai mạc ngày 17-6 tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM. (Ảnh: B.T.C)

Gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn giới thiệu từ quá trình hợp tác của 4 bảo tàng (gồm Bảo tàng Lịch sử TP HCM, Bảo tàng TP HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM), cùng kể lại câu chuyện của những dòng sông qua nhiều chủ đề. Thông qua cuộc trưng bày, người xem sẽ khám phá những dòng sông như một phần của bản sắc văn hóa Nam Bộ; tìm hiểu vai trò của sông ngòi trong đời sống thường nhật, đồng thời cùng suy ngẫm về tương lai và sự bền vững của các dòng sông trong bối cảnh hiện nay.

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Với việc kết hợp giữa tri thức khoa học cùng cách tiếp cận giàu cảm xúc, "Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ" hướng đến những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và dòng sông, gợi mở các hình thức chung sống bền vững hơn trong tương lai.


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