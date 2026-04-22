Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm ảnh "Lyon - TPHCM": Đối thoại văn hóa giữa hai đô thị sông nước

Thu Hương - Thanh Thảo

(NLĐO) - Với 14 tác phẩm khổ lớn tại tường bao Dinh thự Pháp, triển lãm "Lyon - TPHCM" mang nghệ thuật xuống phố, kết nối con người và nhịp sống của hai đô thị.

Nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, ngày 22-4, triển lãm ảnh mang tên "Lyon – TPHCM" đã chính thức khai mạc tại tường bao Dinh Tổng lãnh sự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM). Thông qua 14 tác phẩm nhiếp ảnh khổ lớn, không gian nghệ thuật này mở ra cuộc đối thoại thị giác sống động về nhịp sống, con người và những nét tương đồng giữa hai trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu của hai quốc gia.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đã được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10-2024. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson nhận định rằng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện này không chỉ được minh chứng qua sự gắn kết tốt đẹp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, mà còn hiện hữu rõ nét trong nỗ lực hợp tác hằng ngày nhằm tăng cường các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Triển lãm ảnh "Lyon – TPHCM": Đối thoại văn hóa giữa hai đô thị sông nước - Ảnh 1.

Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson phát biểu tại triển lãm ảnh "Lyon - TPHCM".

Tại triển lãm "Lyon - TPHCM", Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, thông qua một hình thức biểu đạt mang tính thị giác, trực quan.

Xuyên suốt các tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean và nghệ sĩ người Lyon gốc Việt Tony Noël, người xem dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa hai thành phố cùng nằm bên những dòng sông lớn.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhiếp ảnh gia Adrien Jean cho biết nhiếp ảnh đường phố đến với anh như một ngôn ngữ để quan sát và kết nối với con người nơi đây. Qua triển lãm này, anh Adrien Jean hy vọng có thể chia sẻ phần nào năng lượng, sự tương phản và tính nhân văn làm nên sự phong phú của TPHCM, đồng thời tạo nên cầu nối giữa đời sống thường nhật của người dân hai nước Pháp - Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Adrien Jean chia sẻ về các tác phẩm của mình tại triển lãm "Lyon - TPHCM".

Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson nhấn mạnh đặc điểm địa lý sông ngòi tương đồng giữa hai đô thị gắn liền với những thách thức chung về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đây cũng là trọng tâm của dự án "Sống cùng dòng sông" (Vivre avec les Fleuves) do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, bao gồm các nghiên cứu khoa học từ Trung tâm CARE (Center of Asian Research on Water - thuộc Đại học Bách khoa TPHCM) về nguồn nước tại các vùng lãnh thổ ven sông tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Về hợp tác kinh tế, Lyon hiện đóng góp đáng kể vào sự phát triển của TPHCM. Các doanh nghiệp tiêu biểu như Artelia đang tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm gồm đường sắt cao tốc và sân bay mới.

Trong lĩnh vực y tế, các đơn vị như BioMérieux hay Aguettant khẳng định vị thế của Lyon - trung tâm xuất sắc về dược phẩm thông qua các thỏa thuận cung ứng vắc-xin và thiết bị y tế cho đối tác Việt Nam như VNVC.

Hợp tác giáo dục đại học cũng là trụ cột quan trọng với nhiều chương trình trọng điểm. Tiêu biểu là dự án liên kết giữa các trường kỹ sư tại Lyon với Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV) tại Trường Đại học Bách khoa. Bên cạnh đó, hợp tác đào tạo kinh doanh giữa Trường Quản lý EM Lyon và Trung tâm Pháp - Việt về Quản lý (CFVG), cùng chương trình thạc sĩ luật quốc tế giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Đại học Lyon III là những minh chứng điển hình cho việc kết nối tri thức giữa hai quốc gia.

Gửi thông điệp từ nước Pháp, Phó Thị trưởng Lyon phụ trách quan hệ quốc tế Christophe Jacquemain bày tỏ: "TP Lyon luôn duy trì mối quan hệ gắn bó sâu sắc với TPHCM và hoan nghênh những sáng kiến góp phần làm phong phú thêm quan hệ này, bao gồm các dự án văn hóa, hợp tác bảo tàng cũng như các trao đổi kỹ thuật nhằm tôn vinh giá trị di sản quý báu của TPHCM".

Triển lãm ảnh "Lyon – TPHCM": Đối thoại văn hóa giữa hai đô thị sông nước - Ảnh 3.

Khách mời tham quan không gian triển lãm ảnh "Lyon - TPHCM" tại tường bao Dinh thự Pháp.

Triển lãm ảnh sẽ tiếp tục phục vụ công chúng tại tuyến đường Lê Duẩn, trước khi một sự kiện quy mô khác giữa Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và Bảo tàng Confluences (Lyon) chính thức ra mắt vào tháng 6-2026.

Đây được kỳ vọng là bước đệm quan trọng để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Lyon và TPHCM trong giai đoạn mới.


51 nghệ sĩ Việt - Pháp hội tụ tại TP HCM

(NLĐO) - “Gặp gỡ Việt - Pháp 2026” quy tụ 51 nghệ sĩ, góp phần giao thoa mỹ thuật đa sắc, kết nối sáng tạo Việt - Pháp.

Trở lại tuổi thơ cùng truyện tranh Pháp ngữ của Bỉ

(NLĐO) - Triển lãm "Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles" khai mạc sáng 14-3.

Chiếu miễn phí loạt phim Pháp dịp Tết

(NLĐO) - 16 bộ phim Pháp chưa từng được chiếu tại Việt Nam nay có phụ đề tiếng Việt, được chiếu miễn phí, không giới hạn trên nền tảng DANET.

