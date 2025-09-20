HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình quân - dân với "Gian hàng 0 đồng"

Tin - ảnh - clip: Huyền Trân

(NLĐO) - Chương trình nhằm góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, công nhân - lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thới An, TP HCM

Ngày 20-9, Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP HCM đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường Thới An và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình quân - dân". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 1.

Trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành.

Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, công nhân - lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới An. "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình quân - dân" gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; khu vực cắt tóc miễn phí.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 2.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 3.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 4.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 5.

Người dân phường An Thới mua sắm tại "Gian hàng 0 đồng".

Theo trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định - đây là hoạt động cụ thể trong việc thực hiện mô hình dân vận khéo, gắn kết tình quân - dân mà trung đoàn đang triển khai. Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa mong muốn chương trình góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, công nhân - lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 6.

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định - phát biểu tại chương trình.

"Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình quân - sân" không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nhân dân trên địa bàn phường Thới An.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 7.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 8.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 9.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 10.

Chương trình thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa lực lượng vũ trang và nhân dân

Ông Võ Hoàng Thịnh, đại diện đơn vị đồng hành - Tập đoàn SCG tại Việt Nam, bày tỏ niềm vinh dự khi tập đoàn này cùng các công ty thành viên có cơ hội hỗ trợ Trung đoàn Gia Định thực hiện chương trình. "Tôi hy vọng Trung đoàn Gia Định tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình như mang ý nghĩa thiết thực như thế này" - ông cho biết.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 14.

Bên cạnh "Gian hàng 0 đồng", trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 15.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 16.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 17.


Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 18.

Trao tặng 20 phần quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 19.
Trung đoàn Gia Định: Gắn kết tình Quân - Dân với "Gian hàng 0 đồng" - Ảnh 20.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ.

Trước đó, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm vườn Cau Đỏ.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình quân - dân" ngày 20-9.

 

    Thông báo