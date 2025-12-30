NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam

NTK Nguyễn Minh Công lập kỷ lục

NTK Nguyễn Minh Công và ca sĩ Phương Mỹ Chi trong ngày nhận kỷ lục

Chiều 29-12, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP HCM), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức công bố và trao Kỷ lục Việt Nam cho Nhà thiết kế, Kỷ lục gia Nguyễn Minh Công nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - đã công bố quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho "Triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật tái hiện không gian ẩm thực và văn hoá dân gian Nam Bộ đầu tiên tại Việt Nam", ghi nhận những đóng góp sáng tạo bền bỉ của NTK Nguyễn Minh Công trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc và ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - đã trực tiếp trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho NTK Nguyễn Minh Công.

Hội đồng đánh giá NTK Nguyễn Minh Công là "người luôn tiên phong trong việc đưa những nét đẹp văn hoá Tây Nam Bộ vào thời trang, tạo nên những rung cảm sâu sắc cho công chúng, đặc biệt là những người con xa quê".

Miệt Cù Lao đầy ấn tượng của NTK Nguyễn Minh Công

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên cú đúp kỷ lục Việt Nam

Trước đó, Triển lãm Văn hoá - Nghệ thuật - Thời trang "Miệt Cù Lao" của NTK Nguyễn Minh Công đã chính thức ra mắt công chúng từ ngày 15-10-2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Sự kiện do Đạo diễn Phan Thảo Phương (cựu học sinh từng 2 lần đoạt giải Học sinh giỏi Văn - Giải Nhì Quốc gia & Giải Khuyến khích Quốc gia 2 năm liên tiếp) cùng ê kíp thực hiện và sản xuất.

Trong hơn 3 tuần mở cửa, triển lãm đã thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước, trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm theo đuổi con đường sáng tạo của nhà thiết kế trẻ.

"Miệt Cù Lao" gây ấn tượng khi tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ qua ba vùng trải nghiệm: Vùng ký ức - trưng bày các thiết kế thời trang gắn với bánh mứt dân gian; Bếp xưa - nơi công chúng thưởng thức bánh mứt truyền thống, trà sen, trà thảo mộc; và Không gian tương tác văn hóa với các hoạt động workshop gói bánh, làm thiệp, nặn bột nghệ thuật.

Triển lãm không chỉ là câu chuyện thời trang mà còn là lát cắt sinh động của đời sống văn hóa miền Tây Nam Bộ được kể bằng ngôn ngữ đương đại.

Buổi nhận bằng xác lập kỷ lục của NTK Nguyễn Minh Công

Đây là Kỷ lục Việt Nam thứ hai mà NTK Nguyễn Minh Công đạt được sau một thập kỷ cần mẫn và tận hiến với nghệ thuật. Trước đó, vào năm 2022, anh từng được VietKings công nhận kỷ lục "Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Tây Nam Bộ".

NTK Nguyễn Minh Công cho biết: "Với tôi, thời trang không chỉ để mặc mà còn là cách kể chuyện. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên từ miền đất Nam Bộ giàu ký ức và suốt 10 năm qua, tôi chỉ làm một việc duy nhất đó là giữ lại những giá trị quen thuộc ấy bằng ngôn ngữ của thời trang và nghệ thuật.

Kỷ lục này không phải là đích đến mà là một lời nhắc để tôi tiếp tục hành trình sáng tạo để lưu giữ và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống văn hóa đặc trưng quý báu của người Việt Nam".