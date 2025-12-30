NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- NTK Nguyễn Minh Công tạo nên cú đúp kỷ lục Việt Nam, tạo nên thành tích khủng khó ai vượt qua.

NTK Nguyễn Minh Công lập kỷ lục

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

NTK Nguyễn Minh Công và ca sĩ Phương Mỹ Chi trong ngày nhận kỷ lục

Chiều 29-12, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP HCM), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức công bố và trao Kỷ lục Việt Nam cho Nhà thiết kế, Kỷ lục gia Nguyễn Minh Công nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - đã công bố quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho "Triển lãm thời trang kết hợp trình diễn nghệ thuật tái hiện không gian ẩm thực và văn hoá dân gian Nam Bộ đầu tiên tại Việt Nam", ghi nhận những đóng góp sáng tạo bền bỉ của NTK Nguyễn Minh Công trong việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc và ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - đã trực tiếp trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho NTK Nguyễn Minh Công. 

Hội đồng đánh giá NTK Nguyễn Minh Công là "người luôn tiên phong trong việc đưa những nét đẹp văn hoá Tây Nam Bộ vào thời trang, tạo nên những rung cảm sâu sắc cho công chúng, đặc biệt là những người con xa quê".

Miệt Cù Lao đầy ấn tượng của NTK Nguyễn Minh Công 

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên cú đúp kỷ lục Việt Nam

Trước đó, Triển lãm Văn hoá - Nghệ thuật - Thời trang "Miệt Cù Lao" của NTK Nguyễn Minh Công đã chính thức ra mắt công chúng từ ngày 15-10-2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Sự kiện do Đạo diễn Phan Thảo Phương (cựu học sinh từng 2 lần đoạt giải Học sinh giỏi Văn - Giải Nhì Quốc gia & Giải Khuyến khích Quốc gia 2 năm liên tiếp) cùng ê kíp thực hiện và sản xuất. 

Trong hơn 3 tuần mở cửa, triển lãm đã thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước, trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm theo đuổi con đường sáng tạo của nhà thiết kế trẻ.

"Miệt Cù Lao" gây ấn tượng khi tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ qua ba vùng trải nghiệm: Vùng ký ức - trưng bày các thiết kế thời trang gắn với bánh mứt dân gian; Bếp xưa - nơi công chúng thưởng thức bánh mứt truyền thống, trà sen, trà thảo mộc; và Không gian tương tác văn hóa với các hoạt động workshop gói bánh, làm thiệp, nặn bột nghệ thuật. 

Triển lãm không chỉ là câu chuyện thời trang mà còn là lát cắt sinh động của đời sống văn hóa miền Tây Nam Bộ được kể bằng ngôn ngữ đương đại.

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.

Buổi nhận bằng xác lập kỷ lục của NTK Nguyễn Minh Công

Đây là Kỷ lục Việt Nam thứ hai mà NTK Nguyễn Minh Công đạt được sau một thập kỷ cần mẫn và tận hiến với nghệ thuật. Trước đó, vào năm 2022, anh từng được VietKings công nhận kỷ lục "Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Tây Nam Bộ".

NTK Nguyễn Minh Công cho biết: "Với tôi, thời trang không chỉ để mặc mà còn là cách kể chuyện. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên từ miền đất Nam Bộ giàu ký ức và suốt 10 năm qua, tôi chỉ làm một việc duy nhất đó là giữ lại những giá trị quen thuộc ấy bằng ngôn ngữ của thời trang và nghệ thuật. 

Kỷ lục này không phải là đích đến mà là một lời nhắc để tôi tiếp tục hành trình sáng tạo để lưu giữ và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống văn hóa đặc trưng quý báu của người Việt Nam".

Tin liên quan

Kỷ lục gia Việt Nam - ca sĩ Lê Anh Tuấn hát mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Kỷ lục gia Việt Nam - ca sĩ Lê Anh Tuấn hát mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

(NLĐO) - Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn - trưởng phòng biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - hạnh phúc với đêm diễn ở Nha Trang.

kỷ lục Việt Nam kỷ lục xác lập kỷ lục Việt Nam NTK Nguyễn Minh Công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo