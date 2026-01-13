Trung Kiên được ví như thủ môn ngôi sao Jan Oblak sau trận thắng Ả Rập Saudi

Trong thế trận mà đội chủ nhà áp đảo gần như toàn diện về tỉ lệ kiểm soát bóng, số pha dứt điểm và sức ép liên tục suốt 90 phút, U23 Việt Nam vẫn đứng vững. Và chìa khóa của sự chắc chắn ấy nằm ở khung gỗ.

Trung Kiên và Đình Bắc xuất hiện trên trang Facebook chính thức của FIFA

Theo chấm điểm của Soccerway, thủ môn Trần Trung Kiên đạt 8,3 điểm, cao nhất toàn trận, vượt qua hàng loạt ngôi sao của Ả Rập Saudi như Abdulaziz Al Aliwa (8,1 điểm) hay Awad Dahal (8 điểm).

Không chỉ gây ấn tượng bằng những pha cứu thua xuất thần, Trung Kiên còn cho thấy tư duy thi đấu già dặn so với độ tuổi.

Khả năng chọn vị trí hợp lý, phán đoán tình huống chính xác và sự bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng giúp U23 Việt Nam hóa giải hàng loạt pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Những cú dứt điểm hiểm hóc của Al Aliwa, Musab Al Juwayr và Salem Al Najdi đều bị từ chối trong sự bất lực của các chân sút chủ nhà.

Quan trọng hơn, sự chắc chắn của thủ thành sinh năm 2003 tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho toàn đội. Khi phía sau là một "điểm tựa thép", hàng thủ U23 Việt Nam thi đấu kỷ luật và tự tin hơn, còn tuyến trên đủ bình tĩnh để chắt chiu cơ hội hiếm hoi, mà bàn thắng duy nhất của Đình Bắc là minh chứng rõ nét nhất.

Trung Kiên được fanpage CLB Atletico Madrid ví như Jan Oblak

Màn trình diễn ấn tượng ấy nhanh chóng nhận được sự chú ý truyền thông quốc tế. Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định chính bản lĩnh của Trung Kiên đã thay đổi cục diện trận đấu, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo toàn khoảng cách mong manh.

Trong khi đó, FIFA đăng tải hình ảnh thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai kèm thông điệp ngắn gọn: "Bay như TK1". Với một cầu thủ trẻ đến từ Đông Nam Á, đó là sự công nhận không dễ dàng có được.

Trung Kiên thi đấu ấn tượng giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Ả Rập Saudi (Ảnh: AFC)

Hay fanpage chính thức của CLB Atletico Madrid cũng có bài đăng chúc mừng thành tích của U23 Việt Nam và khen ngợi phong độ của thủ môn 22 tuổi. Trang này viết: "Chúc mừng U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A tại U23 Asian Cup. Trung Kiên hôm nay bắt quá uy tín, cứ như Jan Oblak nhập vậy".

Dòng trạng thái có phần hài hước cũng đủ cho thấy sự thành công của Trung Kiên khi anh được đặt cạnh thủ môn trứ danh của đội bóng thành Madrid.

Trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai, Trần Trung Kiên là minh chứng cho hiệu quả đào tạo tài năng trẻ của học viện phố Núi. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đặt niềm tin lớn vào thế hệ kế cận, sự tỏa sáng của anh ở sân chơi châu lục là tín hiệu tích cực cho hiện tại lẫn tương lai. Người hâm mộ kỳ vọng thủ thành của U23 Việt Nam sẽ giữ vững phong độ để cùng viết tiếp lịch sử cho bóng đá nước nhà.



