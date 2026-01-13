Báo chí châu Á ngợi khen Đình Bắc, Trung Kiên và U23 Việt Nam

Sau màn trình diễn đầy thuyết phục, đạt điểm số tuyệt đối ở vòng bảng, trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) dành lợi ngợi khen U23 Việt Nam và hai nhân tố nổi bật là thủ thành Trần Trung Kiên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

"Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng và sẽ chạm trán đội nhì bảng B ở trận tứ kết. Saudi Arabia nhập cuộc đầy hứng khởi với Musab Aljuwayr và Abdulaziz Alelewai đóng vai trò điều tiết lối chơi song khả năng tấn công của đội chủ nhà chưa đủ sắc bén để đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên" - nội dung The AFC truyền tải.

Không chỉ mô tả phản xạ cứu thua xuất thần của "người nhện" Trung Kiên, The AFC còn nhắc đến chi tiết thay người, chuyển đổi trạng thái thi đấu hợp lý của U23 Việt Nam. "Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik làm mới hàng công Việt Nam bằng việc tung Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc vào sân. Sự góp mặt của hai cầu thủ giàu năng lượng khiến hàng công U23 Việt Nam khởi sắc, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Saudi Arabia" - tác giả bài viết nhắc lại.

Trong thế trận bị ép, U23 Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 64, sau khi Nguyễn Ngọc Mỹ chuyền bóng giúp Đình Bắc băng xuống dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Hamed Yousef.

"Ở khoảng thời gian cuối trận, đội chủ nhà gặp khó trong việc kèm cặp Đình Bắc và hóa giải lối chơi ban bật nhỏ, kiểm soát bóng của U23 Việt Nam. Thất bại của Saudi Arabia đến từ hàng thủ thi đấu kỷ luật chắc chắn bên phía U23 Việt Nam và khả năng dứt điểm kém chính xác của các chân sút chủ nhà" - The AFC kết luận.