Thể thao

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên

Hoàng Hiệp - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đã giúp Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên hoàn thành cú ăn ba lịch sử.

Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từng tạo ra chuẩn mực rất cao với chức vô địch AFF Cup 2018 và hai lần đăng quang SEA Games liên tiếp. Những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh là biểu tượng của một giai đoạn thăng hoa.

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên giành cú ăn ba Đông Nam Á sau chức vô địch SEA Games 33

Dù vậy, bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của họ vẫn thiếu chiếc cúp U23 Đông Nam Á. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ về hạng ba vào năm 2019.

Với tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam, Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên đã thành công đạt được cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước đó, 2 cầu thủ trẻ đã cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2024, sau đó tiếp tục lên ngôi ở Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên - Ảnh 2.

Trần Trung Kiên (trái) - Ảnh: NGỌC LINH

Nếu so sánh với các đàn anh đi trước, thành tích c ủa 2 nhà vô địch SEA Games 33 không chỉ bù đắp được khoảng trống trong bộ sưu tập danh hiệu khu vực. Đối với cả Văn Khang và Trung Kiên, 3 chức vô địch đều mang màu sắc rất riêng: không ồn ào, không gắn với những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân mà là sự tích lũy danh hiệu một cách toàn diện qua nhiều cấp độ.

Trong một khu vực vốn quen thuộc với những chu kỳ thành công ngắn ngủi và sự thay đổi liên tục về lực lượng, chuỗi danh hiệu ấn tượng này mang ý nghĩa vượt xa giá trị của những chiếc cúp đơn lẻ. Nó phản ánh sự kế thừa có hệ thống và một quá trình trưởng thành bền bỉ của cầu thủ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngôi vương bóng đá nam SEA Games 33 cũng giúp HLV Kim Sang-sik trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên đạt được bộ ba danh hiệu cao quý nhất khu vực.

Trong lịch sử, HLV Datuk Rajagobal từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia đến chức vô địch SEA Games 25 và AFF Cup 2010 nhưng khi đó Giải U23 Đông Nam Á bị hủy bỏ.

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên - Ảnh 3.

Khuất Văn Khang (phải) - Ảnh: NGỌC LINH

SEA Games 33 tại Thái Lan là một bài kiểm tra lớn cho lứa cầu thủ U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Việc hạ gục Thái Lan ngay tại Rajamangala trong một trận chung kết đầy áp lực cho thấy bản lĩnh thi đấu của những cầu thủ trẻ đã được nâng lên một bậc mới. Đồng thời, nó còn là minh chứng cho những nỗ lực của chiến lược gia người Hàn Quốc trong việc thay đổi diện mạo của bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, tấm HCV lần này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho một giải đấu. Nó là lời khẳng định quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng.

Khi những cầu thủ như Văn Khang và Trung Kiên có thể bước qua cái bóng của thế hệ vàng trước đây, họ sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho tương lai.

U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

U22 Việt Nam đăng quang ngoạn mục

Bị dẫn trước 2 bàn song U22 Việt Nam đã lột xác trong hiệp 2 để đảo ngược tình thế, đánh bại U22 Thái Lan và lên ngôi vô địch SEA Games 33 xứng đáng

HLV Kim Sang-sik và những chia sẻ cảm xúc sau HCV SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Trong 120 phút thi đấu, U22 Việt Nam trong thế bị dẫn 0-2 đã ngược dòng thắng 3-2. Khép lại trận đấu HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.

Đội tuyển U22 Việt Nam rạng rỡ với HCV SEA Games 33

(NLĐO) - Ngay sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận HCV đầy tự hào.

Văn Khang Trung Kiên
