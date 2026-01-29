Trung Quốc xử tử đồng loạt 11 thành viên đại gia tộc tội phạm

Trung Quốc hôm 29-1 xử tử 11 tội phạm thuộc các băng nhóm hoạt động tại miền Bắc Myanmar, trong đó có những thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo viễn thông.

Theo Tân Hoa Xã, việc thi hành án được thực hiện bởi một tòa án tại TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Các thành viên thuộc băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu (Trung Quốc) tuyên án hồi tháng 9-2025. Ảnh: CCTV

Trước đó, Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu hôm 29-9 tuyên án tử hình 11 đối tượng nói trên, đều là thành viên của gia tộc họ Minh. 5 đồng phạm khác bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm và 12 người khác nhận án tù từ 5 đến 24 năm.

Gia tộc họ Minh là một trong "tứ đại gia tộc" ở miền Bắc Myanmar, vốn là những tổ chức tội phạm giống mafia bị cáo buộc điều hành hàng trăm khu phức hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến, mãi dâm và sản xuất ma túy.

Theo đài CNN, gia tộc họ Ming, do Minh Học Xương (Ming Xuechang) đứng đầu, từ lâu đã liên kết với một khu phức hợp khét tiếng có tên là "Ngọa hổ sơn trang" (Crouching Tiger Villa) ở Kokang. Đây là khu vực tự trị giáp biên giới Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ở thời kỳ đỉnh cao, nhóm này có 10.000 người dưới quyền để thực hiện các vụ lừa đảo và hoạt động tội phạm khác.

Thủ phủ Laukkaing của Kokang là trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỉ USD ở Myanmar. Những người lao động bị bán đến đây sẽ bị buộc lừa đảo người khác bằng các kế hoạch trực tuyến tinh vi.