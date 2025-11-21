Trung Quốc chi 1,1 tỉ USD nhập tôm Việt Nam

Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất với 1,1 tỉ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 10-2025, thị trường này ghi nhận kim ngạch 140 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.

Khối thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng đạt hơn 1 tỉ USD trong 10 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ. Đây là khu vực mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp xuất khẩu tôm nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản, Canada và Úc.

Doanh nghiệp xuất khẩu giới thiệu các sản phẩm tôm tại một hội chợ mới đây ở TP HCM

Thị trường Mỹ vẫn tăng 9%, giá trị 702 triệu USD; riêng tháng 10-2025 vẫn đạt 114 triệu USD. Điều đó cho thấy nhu cầu tại thị trường này vẫn duy trì ở mức tốt, dù gặp áp lực cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ.

VASEP dự báo xuất khẩu tôm sẽ giảm trong 2 tháng cuối năm do áp lực từ các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ - thị trường lớn thứ hai của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tiếp tục tối ưu sản phẩm giá trị cao, giữ vững chất lượng và đa dạng hóa thị trường, những tác động có thể được hạn chế.