Kinh tế

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp

Thái Phương

(NLĐO) – Cà Mau muốn trở thành trung tâm thủy sản quốc gia và có khả năng vươn tầm quốc tế, sau khi xây dựng lợi thế "thủ phủ tôm của cả nước".

Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư với chủ đề "Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo tương lai", do UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP HCM phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại TP HCM ngày 18-11. Đây là một trong những sự kiện trong khuôn khổ chương trình "Xin chào Cà Mau", nhằm kết nối, thu hút đầu tư vào tỉnh này, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thông tin các trụ cột kinh tế của tỉnh được triển khai giai đoạn vừa qua đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, Cà Mau được xem là "thủ phủ tôm" của cả nước với tổng sản lượng thủy sản (tôm, cua…) đạt khoảng 1,27 triệu tấn. Riêng tôm vươn lên dẫn đầu cả nước với sản lượng 580.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu vượt 2 tỉ USD.

"Thủ phủ tôm, cua" Cà Mau muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Cà Mau cũng hội tụ nhiều lợi thế chiến lược, như trung tâm thủy sản quốc gia có khả năng vươn tầm quốc tế; trung tâm năng lượng tái tạo; hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư đồng bộ để phát triển các ngành dịch vụ logistic…

"Với những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Cà Mau kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến đầu tư, đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau phát triển trong tương lai. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến đầu tư; cam kết sẽ hợp tác tích cực, giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất; sát cánh đồng hành. Cà Mau phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long" – ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Cà Mau thủ phủ tôm , cua thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng hội nghị này không chỉ thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Cà Mau, mà còn xác định rõ vai trò đồng hành chiến lược của TP HCM. 

Cà Mau sở hữu những tiềm năng to lớn, khác biệt. TP HCM, với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, sẵn sàng là cầu nối, là đối tác tin cậy để cùng Cà Mau phát triển nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và bền vững.

Tại hội nghị, đại diện SK Group đã giới thiệu mô hình Cụm Năng lượng – Công nghiệp chuyên biệt (SEIC) tại Cà Mau, bao gồm các dự án LNG, năng lượng tái tạo, logistics và chế biến nông - thủy sản công nghệ cao. 

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu theo hình thức đối tác công – tư (PPP); phát triển mô hình đô thị cảng tại Hòn Khoai với kỳ vọng tạo trục động lực tăng trưởng mới cho khu vực cực Nam Tổ quốc…

Cà Mau thủ phủ tôm , cua thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 4.

Cà Mau thủ phủ tôm , cua thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP HCM và Cà Mau tham quan gian hàng tại hội nghị


Tin liên quan

Lý do không phải ai cũng biết khiến cua Cà Mau được ưa chuộng

Lý do không phải ai cũng biết khiến cua Cà Mau được ưa chuộng

(NLĐO) – Cua Cà Mau không chỉ là đặc sản có tiềm năng lớn mà còn là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân

CLIP: Tôm sú dài hơn 20 cm tại "Ngày hội Cua Cà Mau"

(NLĐO) – Con tôm sú với chiều dài hơn 20 cm xuất hiện tại "Ngày hội Cua Cà Mau" có giá hơn 6 triệu đồng

Thông tin mới quan trọng về tìm "vua cua" Cà Mau

(NLĐO) – "Vua cua" đoạt giải cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam

