Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

Thanh Thảo

(NLĐO)- Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn tại tỉnh Tây Ninh, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD

Ngày 22-9, đại diện tỉnh Tây Ninh cho biết trong khuôn khổ chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm tăng cường thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và đầu tư, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư.

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký- Ảnh 1.

Chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức

Tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh hiện là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại tỉnh, Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của Tây Ninh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh những thành quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, mang tính đột phá, đưa Tây Ninh trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

Tây Ninh sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, nổi bật với du lịch văn hóa – lễ hội, du lịch sinh thái và du lịch về nguồn. Nhiều điểm đến đã trở thành biểu tượng của vùng như: Núi Bà Đen – "nóc nhà Nam Bộ", Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Vườn Di sản ASEAN) cùng các lễ hội đặc sắc: Hội Xuân Núi Bà Đen, Lễ hội Làm chay, Lễ hội Nghệ thuật ẩm thực chay, Lễ hội Nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng… thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Bên cạnh đó, Tây Ninh tạo sức hút đầu tư nhờ môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện, hạ tầng quy hoạch đồng bộ, cùng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, với phương châm "Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh".

"Tỉnh trân trọng mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực chiến lược: Kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái - những ngành có dư địa lớn và giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng giai đoạn tới"- ông Sơn kêu gọi.

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký- Ảnh 3.

Tây Ninh mời gọi các nhà đầu tư đến làm ăn với các chính sách hỗ trợ

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Tây Ninh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực nhằm tăng cường gắn kết với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Tin liên quan

Tây Ninh sắp đưa vào sử dụng một công trình quan trọng

Tây Ninh sắp đưa vào sử dụng một công trình quan trọng

(NLĐO) - Công trình sửa chữa hồ chứa nước Tha La tại Tây Ninh khởi công vào ngày 28-12-2023

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng

(NLĐO)-Tỉnh Tây Ninh hiện có trên 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỉ đồng, cùng với hơn 3.000 dự án trong nước và gần 1.900 dự án FDI

Tây Ninh đề xuất làm tuyến đường sắt kết nối khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO) - Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài sẽ kết nối các khu công nghiệp của Bình Dương cũ và Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh Bộ Ngoại giao quan hệ ngoại giao Giao lưu văn hóa Xúc tiến đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo