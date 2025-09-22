Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

Ngày 22-9, đại diện tỉnh Tây Ninh cho biết trong khuôn khổ chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm tăng cường thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và đầu tư, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư.

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chương trình kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức

Tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh hiện là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại tỉnh, Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của Tây Ninh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh những thành quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, mang tính đột phá, đưa Tây Ninh trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

Tây Ninh sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, nổi bật với du lịch văn hóa – lễ hội, du lịch sinh thái và du lịch về nguồn. Nhiều điểm đến đã trở thành biểu tượng của vùng như: Núi Bà Đen – "nóc nhà Nam Bộ", Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Vườn Di sản ASEAN) cùng các lễ hội đặc sắc: Hội Xuân Núi Bà Đen, Lễ hội Làm chay, Lễ hội Nghệ thuật ẩm thực chay, Lễ hội Nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng… thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Bên cạnh đó, Tây Ninh tạo sức hút đầu tư nhờ môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện, hạ tầng quy hoạch đồng bộ, cùng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, với phương châm "Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh".

"Tỉnh trân trọng mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực chiến lược: Kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái - những ngành có dư địa lớn và giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng giai đoạn tới"- ông Sơn kêu gọi.

Tây Ninh mời gọi các nhà đầu tư đến làm ăn với các chính sách hỗ trợ

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Tây Ninh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực nhằm tăng cường gắn kết với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.