Tây Ninh sẽ có khu công nghiệp sạch

Chiều 11-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1. Khu công nghiệp này có quy mô trên 322 ha, thuộc xã biên giới Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1

Ông Trần Ngọc Nhật, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, cho biết khu công nghiệp nằm cách TP HCM khoảng 30km. Tính chất được định hình là khu công nghiệp sạch, tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1 sẽ ưu tiên bố trí các ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu mới, chế biến nông thủy sản, phục vụ nông nghiệp nông thôn…

Bên cạnh đó, còn có các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường như ngành điện tử, may mặc, lắp ráp máy móc, sản phẩm về nhựa, cao su, chế biến thực phẩm, hóa chất vô cơ, hữu cơ…

"Dự án sẽ được khởi công ngày 19-8 tới đây. Khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút người lao động, chuyên gia làm việc trong khu công nghiệp này sẽ từ khoảng 15.000 đến 23.000 người" - ông Nhật cho biết.

Phát hiểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết đến ngày 29-7, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 31.700 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 85,2% so với dự toán Trung ương giao. Đây chính là nguồn lực quan trọng để tỉnh chủ động, mạnh dạn thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm.

"Sự kiện hôm nay khẳng định vai trò, vị thế và tầm quan trọng của dự án trong chiến lược phát triển các khu công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hút đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp một cách đồng bộ theo quy hoạch" – ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ

Dự án Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1 do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 3.900 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc định hình và phát triển công nghiệp tương lai của tỉnh Tây Ninh.

Dự án không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; đồng thời tạo ra động lực lan tỏa mạnh mẽ cho các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, đào tạo lao động, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững cho tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Theo ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021–2030, toàn tỉnh có 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800 ha. Đến nay, tỉnh đã thành lập 46 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 14.543,76 ha.



