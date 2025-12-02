Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Ngày 2-12, UBND TP HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hai nước Việt Nam và Cuba. Ngày 2-12-1960, Việt Nam và Cuba đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Đây là một sự kiện lịch sử đã mở ra một giai đoạn hợp tác giữa hai nước và đến nay, mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM - khẳng định Cuba và Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã duy trì một mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế, không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ tình hữu nghị đặc biệt, tinh thần anh em và sự ủng hộ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực mà không hề bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích địa chính trị nào. 

Một trong những lĩnh vực nổi bật nhất chính là tinh thần đoàn kết, hợp tác kinh tế, thương mại và các hoạt động giao lưu nhân dân. 

Bà gởi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ quý báu mà Việt Nam dành cho Cuba trong suốt thời gian qua, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đoàn kết giữa hai dân tộc.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 1.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM nhấn mạnh: Không có cách tri ân nào tốt đẹp hơn đối với mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước bằng việc tiếp tục vun đắp, phát huy tinh thần đoàn kết và hữu nghị sâu sắc 

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, hai nước đã tăng cường quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó nổi bật là các chuyến thăm của Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Esteban Lazo Hernandez đến Việt Nam. 

Đồng hành với nhân dân Cuba, vừa qua Việt Nam đã phát động phong trào "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" - một chiến dịch vận động ủng hộ Cuba trên phạm vi toàn quốc kéo dài trong 65 ngày. 

Ngoài ra, những dự án hợp tác thiết thực đang góp phần làm bền chặt nền tảng vật chất cho quan hệ song phương.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gởi gắm thông điệp: Nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân TPHCM, đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba trên từng bước đường phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với nền tảng vững chắc được xây đắp suốt 65 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba nói chung, giữa TP HCM và Cuba nói riêng, sẽ ngày càng bền chặt, thắm tình đồng chí, anh em, hướng tới một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 3.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ "Người bạn Cu Ba trên đường Hồ Chí Minh" do nhóm Lạc Việt và tập thể nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 5.

Trong hành trình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, âm nhạc luôn là nhịp cầu nối liền hai nền văn hóa giàu bản sắc. Những giai điệu mềm mại, nồng nàn của Cuba từng đồng hành với người Việt Nam trong suốt nhiều thế hệ.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 6.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 7.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 8.

65 năm, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã đặt nền móng cho một mối quan hệ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tình bạn Việt Nam – Cuba không chỉ được ghi bằng trang sử ngoại giao mà còn bằng những bước chân đồng hành trong từng thời khắc lịch sử.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 9.

Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba - Ảnh 10.

Tiết mục "Hello Hồ Chí Minh City" và "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh", do tập thể nghệ sĩ Việt Nam và Cuba biểu diễn

Tin liên quan

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Đưa diện tích trồng lúa Việt Nam ở Cuba lên 100-200 ngàn ha

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Đưa diện tích trồng lúa Việt Nam ở Cuba lên 100-200 ngàn ha

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đưa diện tích liên kết trồng lúa ở Cuba lên 100 - 200 ngàn ha trong thời gian tới.

Hải Phòng ủng hộ nhân dân Cuba hơn 11,8 tỉ đồng

(NLĐO)- Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” tại TP Hải Phòng diễn ra trong 65 ngày

Nhân dân Việt Nam ủng hộ 615 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba anh em

(NLĐO) - Sau 2 tháng phát động, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã đạt 615 tỉ đồng.

quan hệ ngoại giao UBND TP HCM Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo