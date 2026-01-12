HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-1 cho biết Cuba sẽ không nhận được thêm dầu hay tiền từ Venezuela.

“Sẽ không có dầu hay tiền nào được chuyển tới Cuba nữa. Không có gì cả. Tôi mạnh mẽ đề nghị họ đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn. Cuba đã sống dựa vào một lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela trong nhiều năm” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel sau đó bác bỏ lời đe dọa của tổng thống Mỹ trên mạng xã hội, cho rằng Mỹ không có thẩm quyền đạo đức để ép buộc Cuba chấp nhận một thỏa thuận.

“Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có thể ra lệnh cho chúng tôi làm gì" - ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X. "Cuba không tấn công; nước này đã bị Mỹ tấn công trong 66 năm. Cuba không đe dọa và nước này chuẩn bị, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”.

img

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Cubainformación TV

Các quan chức Mỹ đã tăng cường lời lẽ chỉ trích đối với Cuba trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết trong một bài đăng khác trên X hôm 11-1 rằng Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Ông cũng phủ nhận việc Cuba nhận được tiền hoặc khoản bồi thường "vật chất" để đổi lấy các dịch vụ an ninh.

Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba nhưng dữ liệu vận chuyển cho thấy không có chuyến hàng nào rời cảng Venezuela đến Cuba kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. 

Cuba phụ thuộc vào dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu chủ yếu từ Venezuela và Mexico (với số lượng ít hơn). Chúng được mua trên thị trường mở để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và phương tiện giao thông.

Do công suất lọc dầu giảm dần trong những năm gần đây, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu từ Venezuela cho Cuba đã bị sụt giảm. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với khoảng 26.500 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày vào năm ngoái, theo dữ liệu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA.

Tuần trước, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này không tăng khối lượng cung cấp nhưng do các sự kiện chính trị gần đây ở Venezuela, Mexico đã trở thành một "nhà cung cấp dầu thô quan trọng" cho Cuba.

Trong khi đó, theo phía Mỹ, Caracas và Washington đang thúc đẩy thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD nhằm cung cấp tới 50 triệu thùng dầu của Venezuela cho Mỹ. Số tiền thu được sẽ gửi vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát.

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo công dân mình rời Venezuela ngay lập tức

Mỹ cảnh báo công dân mình rời Venezuela ngay lập tức

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ ban hành một cảnh báo an ninh mới vào ngày 10-1, kêu gọi người Mỹ đang ở Venezuela rời khỏi quốc gia này ngay lập tức.

Mỹ tiếp tục tuyên bố đột kích và bắt một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ ngày 9-1 (giờ địa phương) thông báo đã đột kích một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe mà không xảy ra sự cố nào.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế hành động quân sự của ông Donald Trump ở Venezuela

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu hôm 8-1 để ngăn Tổng thống Donald Trump thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Venezuela.

Mỹ dầu mỏ Venezuela tổng thống donald trump cuba bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo