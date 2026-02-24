HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Trung Quốc phát hiện “rồng gai” chưa từng thấy trên thế giới

Anh Thư

(NLĐO) - "Rồng gai" Haolong dongi sống ở miền Đông Bắc Trung Quốc khoảng 125 triệu năm trước.

Dựa trên một bộ xương hóa thạch được khai quật từ miền Đông Bắc Trung Quốc, một nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc, Bỉ, Pháp và Mỹ - dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) - đã xác định được một loài khủng long hoàn toàn mới mang tên Haolong dongi, trong đó "Haolong" có nghĩa là "rồng gai".

Trung Quốc phát hiện “rồng gai” chưa từng thấy trên thế giới - Ảnh 1.

Rồng gai Haolong dongi - Ảnh đồ họa: Fabio Manucci

Viết trên tạp chí khoa học Nature Ecology & Evolution, các tác giả cho biết tên gọi độc đáo này xuất phát từ bộ da tua tủa gai rỗng như lông nhím, một chi tiết chưa từng được ghi nhận ở các loài khủng long đã biết.

Theo SciTech Daily, rồng gai được xác định thông qua một mẫu vật duy nhất là bộ xương dài 2,45 m, gần như hoàn chỉnh, thuộc về một con non.

Nó thuộc về một nhóm khủng long ăn thực vật lớn được gọi là Iguanodontia, đặc trưng bởi miệng giống mỏ chim và cặp chân sau chắc khỏe.

Trung Quốc phát hiện “rồng gai” chưa từng thấy trên thế giới - Ảnh 2.

Các nhà nghiên cứu bên mẫu vật rồng gai - Ảnh: Thierry Hubin

Haolong dongi là khủng long ăn thực vật. Hệ sinh thái vào đầu kỷ Phấn Trắng - thời kỳ mà nó sinh sống - bao gồm nhiều loài khủng long ăn thịt nhỏ, có thể nhắm vào các động vật ăn thực vật non. Vì vậy, các gai rỗng có thể đóng vai trò như một hệ thống phòng thủ.

Ngoài ra, những chiếc gai này có thể giúp con vật điều hòa thân nhiệt tốt hơn, bởi các cấu trúc làm tăng diện tích bề mặt có thể giúp giải phóng nhiệt dư thừa hoặc giữ ấm.

Một ý tưởng khác là những chiếc gai đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ, giúp con khủng long phát hiện sự tiếp xúc hoặc chuyển động trong môi trường xung quanh tốt hơn.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn liệu con rồng gai sẽ lớn đến mức nào khi trưởng thành và liệu chúng có còn giữ được những chiếc gai độc đáo hay không.

Tin liên quan

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

(NLĐO) - Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.

Xuất hiện “Trái Đất ngược đời” làm giới khoa học bối rối

(NLĐO) - LHS 1903e cũng là một hành tinh đá nhỏ giống Trái Đất, nhưng tồn tại ở một khu vực vô cùng chết chóc và kỳ lạ của hệ sao.

Người Rồng Trung Quốc: Cuộc chiến của các nhà khoa học

(NLĐO) - Năm 2018, một người đàn ông Trung Quốc trước khi qua đời đã tiết lộ về hộp sọ "Người Rồng" được giấu dưới giếng sâu.

