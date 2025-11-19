Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt xuất hiện gần Lệ Giang cổ trấn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt xuất hiện gần Lệ Giang cổ trấn

Anh Thư

(NLĐO) - Loài quái vật biển kinh dị vừa được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc có thể đã có hiện diện trên thế giới trước cả khủng long.

Bên trong một phiến đá có niên đại từ giữa kỷ Tam Điệp, các nhà khoa học Trung Quốc đã khám phá ra một loài quái vật biển cổ đại chưa từng được biết đến trước đây và đặt tên cho nó là Lijiangosaurus yongshengensis, tức "thằn lằn Lệ Giang ở Vĩnh Thắng"

Cái tên này thể hiện địa điểm hóa thạch được khai quật: Huyện Vĩnh Thắng, TP Lệ Giang, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Đây là một thành phố du lịch nổi tiếng với địa danh Lệ Giang cổ trấn nằm giữa lòng đô thị hiện đại.

Loài mới này vừa được mô tả bởi nhóm nghiên cứu từ Viện Cổ sinh vật học có xương sống và cổ nhân chủng học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trên tạp chí Communications Biology.

Trung Quốc: Quái vật cổ dài 42 đốt lộ diện gần Lệ Giang cổ trấn - Ảnh 1.

Quái vật biển Lijiangosaurus yongshengensis - Ảnh đồ họa: Kelai Li

Theo Sci-News, Lijiangosaurus yongshengensis đã hoành hành trong các đại dương kỷ Tam Điệp từ khoảng 247 đến 241 triệu năm trước, tức có thể xưa hơn hoặc cùng thời điểm với loài khủng long đầu tiên trên cạn.

Con quái vật sơ khai này sở hữu một hộp sọ nhỏ nhưng cổ dài tới 42 đốt, chiều dài toàn bộ cơ thể vào khoảng 2,5 m, một kích thước lớn so với các sinh vật cùng thời.

Sinh vật này thuộc phân bộ Nothosauria, bộ Eosauropterygia, thành viên của một nhóm lớn nổi tiếng hơn là Sauropterygia. Thằn lằn cổ rắn (Plesiosaurs) là một trong các đại diện được biết đến nhiều nhất của Sauropterygia.

Việc Lijiangosaurus yongshengensis có số đốt sống cổ lên tới 42 cho thấy hình thái cổ dài cực độ đã tiến hóa từ rất sớm trong dòng họ quái vật biển này.

Bộ xương của nó cũng được phát hiện tại một địa điểm khan hiếm hóa thạch, vì vậy có thể mở rộng đáng kể phạm vi hiểu biết của các nhà khoa học về sự phân bố và đa dạng của nhóm Sauropterygia sớm trong kỷ Tam Điệp.

Tin liên quan

Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

Bí mật về 5.200 chiếc hố trên dãy Andes dần hé lộ

(NLĐO) - Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

(NLĐO) - Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

(NLĐO) - Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.

quái vật hóa thạch quái vật biển Vân Nam thằn lằn Lệ Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo