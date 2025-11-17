HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Anh Thư

(NLĐO) - Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.

Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã bắt được khoảnh khắc sóng xung kích khủng khiếp "xuyên thủng" một ngôi sao khổng lồ đang phát nổ giữa chòm sao Trường Xà (Hydra), mang hình con rắn trên bầu trời. Vật thể nổ này được gọi tên là siêu tân tinh 2024ggi.

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời - Ảnh 1.

Một vật thể khổng lồ đã được quan sát vào đúng khoảnh khắc sóng xung kích xuyên thủng nó trong vụ nổ cuối đời - Ảnh đồ họa: ESO

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, siêu tân tinh 2024ggi được ghi nhận lần đầu bởi Hệ thống Cảnh báo cuối cùng về va chạm tiểu hành tinh toàn cầu (ATLAS).

Vào khoảnh khắc ATLAS bắt được, vụ nổ chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, nhà thiên văn học Yi Yang từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã nhanh chóng hành động với sự đồng hành của các đồng nghiệp từ Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng đề nghị quan sát sự kiện bằng kính viễn vọng Very Large (VLT) đặt tại Chile của ESO.

26 giờ sau khi vụ nổ bắt đầu, những hình ảnh chưa từng thấy bắt đầu được ghi nhận.

"Những quan sát VLT đầu tiên đã ghi lại được giai đoạn mà vật chất được tăng tốc bởi vụ nổ gần tâm ngôi sao bắn xuyên qua bề mặt của nó. Trong vài giờ, hình dạng của ngôi sao và vụ nổ của nó có thể được quan sát cùng lúc" - đồng tác giả Dietrich Baade từ ESO nói với trang Space.com.

Siêu tân tinh 2024ggi được tạo ra bởi một siêu sao khổng lồ đỏ có khối lượng gấp 12-15 lần Mặt Trời và bán kính gấp 500 lần Mặt Trời.

Trong sự kiện cuối đời khốc liệt này, các lớp xung quanh lõi của vật thể này rơi vào lõi rồi bật ra ngoài, tạo ra một vụ nổ thổi bay ngôi sao.

Ngôi sao bị xé toạc từ trong ra ngoài bắt đầu sáng lên đáng kể. Nhưng vì quá lớn, phải mất 1 ngày để có thể quan sát được hình ảnh làn sóng xung kích xuyên thủng toàn bộ vật thể.

Việc VLT bắt được khoảnh khắc hiếm có này đã cung cấp nhiều dữ liệu để các nhà khoa học hiểu thêm về cái chết của các ngôi sao, bao gồm cơ chế vật lý chung thúc đẩy vụ nổ của nhiều ngôi sao khổng lồ, loại trừ một số mô hình và củng cố những mô hình khác mô tả nguyên nhân gây ra sóng xung kích trong vụ nổ siêu tân tinh.

Tin liên quan

"Bãi đáp” rộng 900 m của vật thể ngoài hành tinh lộ ra ở Quảng Đông

"Bãi đáp” rộng 900 m của vật thể ngoài hành tinh lộ ra ở Quảng Đông

(NLĐO) - Một vật thể ngoài hành tinh đã lao xuống khu vực nay là Trung Quốc, khoảng 11.700 năm trước, để lại miệng hố khổng lồ.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng "Sư Tử"

(NLĐO) - Leonids là một trong những cơn mưa sao băng thất thường nhất năm.

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

(NLĐO) - Dữ liệu mới từ ba vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất vừa đem lại một tin xấu.

vật thể siêu tân tinh sao khổng lồ đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo