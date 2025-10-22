Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ban hành Lệnh 280, thay thế Lệnh 248 về quy định đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm vào thị trường Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-6-2026.

Tại Hội nghị "Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định RCEP" diễn ra ngày 21-10 ở Hưng Yên, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết quy định mới này bổ sung nhiều điểm đáng chú ý, yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ chặt chẽ hơn.

Theo đó, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ công bố danh sách sản phẩm bắt buộc đăng ký qua cơ quan thẩm quyền, thay vì cơ chế tự đăng ký như trước đây. Điều này đồng nghĩa các nhóm hàng ngoài danh mục phê duyệt sẽ không được thông quan, buộc doanh nghiệp phải nắm rõ để tránh rủi ro sản xuất hàng hóa không đủ điều kiện xuất khẩu.

Một thay đổi lớn khác là doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ mã xuất khẩu nếu thay đổi địa chỉ, người đại diện pháp lý hoặc giấy phép kinh doanh và phải đăng ký lại toàn bộ thay vì chỉ cần thông báo như trước.

Ngoài ra, thời hạn mã xuất khẩu cũng được điều chỉnh: thay vì 5 năm như Lệnh 248, Lệnh 280 cho phép tự động gia hạn đối với một số nhóm hàng nhất định, tùy vào sản phẩm. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch, đặc biệt liên quan đến bao bì và quy trình kiểm soát dịch bệnh.