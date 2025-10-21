HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu nông sản chú ý, Trung Quốc vừa ban hành chính sách mới

Lê Thúy

(NLĐO) - Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới ban hành Lệnh 280 thay thế Lệnh 248 với những yêu cầu mới.

Ngày 21-10, Văn phòng SPS Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị "Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định RCEP.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Những thay đổi quan trọng từ Lệnh 280 - Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới ban hành Lệnh 280 thay thế Lệnh 248 đặt ra những yêu cầu mới về xuất khẩu nông sản

Lệnh 280 có hiệu lực từ 1-6-2026, nhiều quy định mới về xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Điểm nhấn quan trọng nhất tại hội nghị là cập nhật từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc ban hành Lệnh 280 có hiệu lực từ 1-6-2026, thay thế Lệnh 248, quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm vào thị trường Trung Quốc. Đây là thông tin quan trọng mà Việt Nam mới nhận được.

Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Lệnh 280 bổ sung 7 nội dung quan trọng so với quy định cũ, yêu cầu tất cả doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm sang Trung Quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Ông Ngô Xuân Nam nhấn mạnh ba điểm nổi bật. Thứ nhất, danh mục sản phẩm được phép xuất khẩu. Theo đó, trước đây Việt Nam có 18 nhóm mặt hàng được phê duyệt, doanh nghiệp có thể tự đăng ký sản phẩm khác nếu đáp ứng yêu cầu. Theo Nghị định 280, Trung Quốc sẽ công bố danh sách sản phẩm bắt buộc phải thông qua thư giới thiệu của cơ quan thẩm quyền, cơ chế cũ với 18 nhóm mặt hàng sẽ không còn. Doanh nghiệp cần nắm rõ để tránh tình trạng sản xuất hàng hóa nhưng không được thông quan.

Thứ hai, thay đổi các yếu tố của doanh nghiệp. Theo đó, Lệnh 280 quy định nếu thay đổi địa chỉ sản xuất, người đứng đầu chịu trách nhiệm pháp lý hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh, mã xuất khẩu sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và doanh nghiệp phải đăng ký lại hoàn toàn.

Trước đây, doanh nghiệp chỉ cần thông báo và chờ xem xét. Thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đã gặp khó khăn khi thay đổi thông tin mà không kịp đăng ký lại.

Thứ ba, thời hạn mã xuất khẩu. Theo đó, theo Lệnh 248, mã có hiệu lực 5 năm và doanh nghiệp phải gia hạn trước 3–6 tháng. Lệnh 280 cho phép tự động gia hạn đối với một số nhóm mặt hàng, nhưng tùy từng loại sản phẩm. Văn phòng SPS sẽ thông báo danh mục các mặt hàng được gia hạn tự động, giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất và xuất khẩu.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thay đổi biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch dịch bệnh, đặc biệt liên quan đến bao bì sản phẩm. Các thông tin chi tiết được Văn phòng SPS Việt Nam cập nhật đến doanh nghiệp để họ chuẩn bị và tổ chức sản xuất phù hợp.

"Việc nắm rõ những thay đổi trong Lệnh 280, cùng các yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch dịch bệnh và bao bì sản phẩm, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc thành công. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp và các địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện đúng và kịp thời"- ông Ngô Xuân Nam nhấn mạnh.

(NLĐO) - Gia Lai đang đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến xuất khẩu để đưa nông sản chủ lực thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc.

(NLĐO)- Theo các doanh nghiệp, để nâng cao năng lực xuất khẩu, Việt Nam cần phát triển siêu vùng nguyên liệu cho gạo.

