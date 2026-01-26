Hàn Quốc truy bắt đến cùng tội phạm lừa đảo

Theo hãng tin Yonhap, số người Hàn Quốc nói trên bị đưa về nước hôm 23-1 để đối mặt cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc lừa đảo tổng cộng 48,6 tỉ won (gần 869 tỉ đồng) của 869 nạn nhân ở đó. Trong số này, một đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt 19,4 tỉ won của 229 nạn nhân bằng cách mạo danh một công ty tài chính. Ngoài ra, một cặp đôi bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo tình cảm bằng công nghệ deepfake, qua đó chiếm đoạt 12 tỉ won của gần 100 nạn nhân thông qua các chiêu trò đầu tư giả mạo.

Các nghi phạm lừa đảo tại sân bay ở TP Incheon hôm 23-1 sau khi được đưa về Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo AP, những đối tượng trên thuộc số khoảng 260 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tại Campuchia những tháng gần đây. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Hàn Quốc Yoo Seung-ryul nhấn mạnh họ sẽ truy bắt đến cùng tất cả người liên quan đến các tội phạm gây hại cho người dân và buộc các đối tượng này phải chịu trách nhiệm thích đáng. Trong khi đó, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoo Byung-seok khẳng định Seoul mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phnom Penh cho đến khi các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc tại Campuchia được xóa bỏ hoàn toàn. Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết việc trục xuất 73 công dân Hàn Quốc là một phần nỗ lực của chính phủ nhằm trấn áp tội phạm xuyên biên giới và lừa đảo lợi dụng công nghệ.