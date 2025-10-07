HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân

Huệ Bình

(NLĐO) – “Nữ ma đầu” gia tộc họ Minh – Minh Trân Trân - khóc nức nở, kêu oan rằng mình bị ép buộc sau khi bị kết án tử hình.

Khu tự trị Kokang ở Myanmar từ lâu là điểm nóng của tội phạm, nơi các thế lực vũ trang địa phương thao túng mọi hoạt động kinh tế ngầm. Trong số đó, gia tộc họ Minh, với người đứng đầu là Minh Học Xương, vươn lên trở thành một thế lực đáng sợ.

Minh Học Xương (sinh năm 1954) là người có xuất thân từ giới chính trị địa phương. Ông ta từng là cấp dưới của Bành Gia Thanh, chỉ huy lực lượng gọi là Quân đồng minh dân tộc dân chủ Kokang (MNDAA).

Sau khi Bành Gia Thanh bị lật đổ vào tháng 8-2009, Minh Học Xương thế vào khoảng trống quyền lực mà Bành Gia Thanh để lại, dần dần thiết lập mạng lưới quan hệ sâu rộng với các thế lực khác trong vùng. 

Ông ta là người định hình chiến lược và đưa ra những quyết sách quan trọng nhất cho cả gia tộc.

Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh - Ảnh 1.

Minh Học Xương. Ảnh: Guancha

Theo tờ báo Người quan sát, có một chi tiết khá châm biếm là dù là trùm lừa đảo nhưng Minh Học Xương vẫn xuất hiện tại một số cuộc họp địa phương để đưa ra lời khuyên về chống lừa đảo. 

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra Minh Học Xương xuất hiện, phát biểu công khai lần cuối tại một hội nghị về tăng cường nỗ lực trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác vào ngày 26-10-2023.

Thế hệ thứ hai của gia tộc họ Minh

Các con trai của Minh Học Xương được sắp xếp nắm giữ những vị trí then chốt, đặc biệt là kiểm soát lực lượng vũ trang để bảo kê hoạt động tội phạm.

Con trai cả Minh Quốc An thiết lập và bảo vệ Ngọa hổ sơn trang của gia tộc họ Minh, một trong những khu phức hợp lừa đảo viễn thông lớn nhất khu vực. Minh Quốc An là người điều hành thực tế các hoạt động lừa đảo, cờ bạc và các dịch vụ "đen" khác.

Sau khi Minh Quốc An bị thương nặng (do ngã ngựa và bị liệt), em trai là Minh Quốc Bình đảm nhận vai trò kiểm soát lực lượng vũ trang của gia tộc. 

Trong khi đó, hai thành viên nữ là Minh Cúc Lan (con gái Minh Học Xương) và Minh Trân Trân (con của Minh Cúc Lan) trong gia tộc giữ vai trò quản lý cấp cao, phụ trách các hoạt động hậu cần, thực thi kỷ luật tàn bạo trong các khu phức hợp lừa đảo.

Đáng chú ý, theo truyền thông Trung Quốc, nhà chức trách nước này phát hiện Minh Cúc Lan và Minh Trân Trân đều có căn cước công dân Trung Quốc và đăng ký hộ khẩu tại các địa phương thuộc tỉnh Vân Nam, sát biên giới Myanmar.

Sự tàn nhẫn của Minh Trân Trân 

Trên mạng xã hội, Minh Trân Trân (sinh năm 1998) xuất hiện với hình ảnh sang trọng, khoác áo lông thú đắt tiền, được vây quanh bởi vệ sĩ có vũ trang - một vỏ bọc hào nhoáng được xây dựng từ tiền bẩn và máu của nạn nhân, theo trang 163.

Các cáo buộc tại tòa và báo cáo điều tra cho thấy riêng trong năm 2024 (trước khi bị bắt), Minh Trân Trân tiêu xài hơn 320 triệu nhân dân tệ (hơn 44 triệu USD), mua sắm hàng hiệu chất đầy hai nhà kho.

Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh - Ảnh 3.

Minh Trân Trân. Ảnh: 163

Tuy nhiên, vai trò thực sự của Minh Trân Trân trong đế chế tội ác của gia tộc họ Minh lại là một "quản giáo" tàn nhẫn tại Ngọa Hổ Sơn Trang.

Minh Trân Trân được giao phụ trách các hoạt động quản lý, đặc biệt là kiểm soát và tra tấn các nạn nhân nữ. 

Theo lời khai của những người may mắn sống sót, Minh Trân Trân là người trực tiếp ra lệnh thực hiện các hình thức trừng phạt kinh hoàng như điện giật, bỏ đói, nhốt vào phòng tối có nước… đối với những nạn nhân dám chống đối hoặc không đạt "chỉ tiêu" lừa đảo.

Điều khiến công chúng phẫn nộ nhất chính là sự vô cảm và coi thường mạng sống của cô ta. Minh Trân Trân từng nói: "Một mạng người chỉ đáng giá 300.000 - 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1 - 1,3 tỉ đồng).

Năm 2022, Minh Trân Trân ra lệnh đánh gãy chân một cô gái 22 tuổi đến từ Hồ Nam vì cố gắng cầu cứu, khiến nạn nhân tử vong do vết thương nhiễm trùng.

Nước mắt tại tòa

Cuối tháng 9-2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Ôn Châu (Trung Quốc) tuyên án tử hình Minh Trân Trân. Khoảnh khắc bản án được tuyên, Minh Trân Trân khóc lóc thảm thiết và kêu gào rằng mình bị ép buộc.

Tuy nhiên, thái độ này bị tòa án bác bỏ thẳng thừng. Tòa án kết luận Minh Trân Trân là thành viên cốt lõi, chủ động ra lệnh sát hại và có "thủ đoạn phạm tội cực kỳ tàn nhẫn".

Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh - Ảnh 4.

Minh Trân Trân khóc tại tòa. Ảnh: 163

Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng

Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng

(NLĐO) – Trước khi nhiều thành viên nhận án tử tại Trung Quốc, gia tộc họ Minh điều hành đế chế tội phạm lừa đảo và đánh bạc trị giá hàng tỉ USD ở Myanmar.

Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo

(NLĐO) - Tòa án Trung Quốc hôm 29-9 kết án 39 thành viên băng đảng gia đình có trụ sở hoạt động tại miền Bắc Myanmar với nhiều tội danh.

Công an Đồng Nai bắt giữ đối tượng lừa đảo khoảng 500 người

(NLĐO) - Bước đầu, Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền trên 1 tỉ đồng

