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Thời sự

Trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương xuất viện

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau nửa tháng điều trị, trung tá công an ở Thanh Hóa trong lúc truy bắt tội phạm ma túy bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương đã được xuất viện.

Ngày 18-6, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 15 ngày điều trị tích cực với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, ngày 15-6, trung tá công an Phạm Ngọc Khánh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa), người bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm đã chính thức được xuất viện.

Trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương đã xuất viện - Ảnh 1.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng trung tá công an Phạm Ngọc Khánh trong ngày xuất viện. Ảnh: BVĐK Thanh Hóa

Đại tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cũng lãnh đạo, cán bộ của đơn vị, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh được xuất viện về với gia đình.

Trước đó, trong sáng ngày 1-6, tổ công tác do trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Lê Đình Triều (SN 1990, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống) lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma túy nhưng đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong, tay cầm dao nhọn.

Lúc này, trung tá Phạm Ngọc Khánh đã trực tiếp tiếp cận, tuyên truyền, vận động Triều buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác. Do không gian chật hẹp, trong quá trình khống chế đối tượng, trung tá Khánh bị đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương đã xuất viện - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tới bệnh viên thăm hỏi trung tá Phạm Ngọc Khánh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Đối tượng Lê Đình Triều đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau gần 4 giờ nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca đại phẫu, cứu sống người bệnh khỏi lằn ranh sinh tử.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, trung tá Phạm Ngọc Khánh đã từng bước vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục sức khỏe, sớm trở lại cuộc sống bình thường để tiếp tục cống hiến, vì sự bình yên cho nhân dân.

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