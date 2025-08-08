Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có tân giám đốc

Ngày 7-8, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa

Theo đó, thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Tuấn Hòa là 5 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa sinh năm 1979, quê xã Thiệu Vân (cũ), nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hòa có thời gian dài công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa (cũ) và giữ chức Chánh văn phòng sở này.

Ngày 3-7-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hòa, Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, tân Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (áo trắng)

Được biết, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa là đầu mối tập trung, thực hiện tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả 1.236 thủ tục hành chính trên 129 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.