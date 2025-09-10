Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế

Chiều 10-9, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì tại điểm cầu TP HCM. Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Dự tại điểm cầu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) phải dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, gắn với ổn định vĩ mô, an ninh tài chính – tiền tệ.

"Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất đến khung pháp lý minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền sở hữu và dòng vốn; cơ chế tự do luân chuyển vốn, cổ tức; môi trường cạnh tranh toàn cầu về thuế, sản phẩm, dịch vụ tài chính. Đây là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn quốc tế" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề nghị TP HCM phải định hình rõ mô hình TTTCQT, vừa mang tính quốc tế, vừa phục vụ phát triển đất nước. TTTCQT không chỉ là khu vực giao dịch tài chính mà còn phải gắn với lợi thế đặc thù của TP HCM.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, TTTCQT không dừng ở hạ tầng vật lý mà cần chú trọng hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, bảo đảm hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Quan hệ giữa cơ quan điều hành, giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp của trung tâm với các cơ quan trung ương cần được xác định minh bạch, thống nhất.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Xây dựng TTTCQT không chỉ tạo ra một thiết chế mới, mà quan trọng hơn là xác định rõ mô hình quản trị, cơ quan điều hành và cơ chế giám sát phù hợp. Một đơn vị vừa quản lý vừa giám sát là không hợp lý. Cần có cơ chế kiểm soát độc lập, hiệu quả, nhưng cũng không rườm rà, phức tạp".

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, điều trước mắt là phân định rõ trách nhiệm của Trung ương và TP HCM. Trong đó, TP HCM phải chủ động đề xuất mô hình quản lý, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế để vận dụng phù hợp.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu sớm hình thành tổ tư vấn với sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổ tư vấn sẽ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; đề xuất cơ chế chính sách cụ thể, khả thi.

Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM phối hợp các sở, ngành rà soát lại quy hoạch, nhất là khu vực Thủ Thiêm - địa điểm dự kiến đặt TTTCQT. Quy hoạch phải đồng bộ, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, gắn kết với thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng, các quỹ đầu tư.

"TTTCQT không chỉ phục vụ TP HCM mà phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế. Cần mở cửa, tạo môi trường minh bạch, ổn định để thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là các tập đoàn tài chính lớn. Bước đi đầu tiên phải thật vững chắc. Chúng ta chưa thể thành lập ngay cơ quan mới, nhưng phải chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để TTTCQT TP HCM đi vào hoạt động hiệu quả" - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.