Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TP HCM phải chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM đi vào hoạt động hiệu quả

Chiều 10-9, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì tại điểm cầu TP HCM. Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Dự tại điểm cầu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) phải dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, gắn với ổn định vĩ mô, an ninh tài chính – tiền tệ. 

"Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất đến khung pháp lý minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền sở hữu và dòng vốn; cơ chế tự do luân chuyển vốn, cổ tức; môi trường cạnh tranh toàn cầu về thuế, sản phẩm, dịch vụ tài chính. Đây là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn quốc tế" -  Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. 

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đề nghị TP HCM phải định hình rõ mô hình TTTCQT, vừa mang tính quốc tế, vừa phục vụ phát triển đất nước. TTTCQT không chỉ là khu vực giao dịch tài chính mà còn phải gắn với lợi thế đặc thù của TP HCM. 

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, TTTCQT không dừng ở hạ tầng vật lý mà cần chú trọng hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, bảo đảm hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Quan hệ giữa cơ quan điều hành, giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp của trung tâm với các cơ quan trung ương cần được xác định minh bạch, thống nhất.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Xây dựng TTTCQT không chỉ tạo ra một thiết chế mới, mà quan trọng hơn là xác định rõ mô hình quản trị, cơ quan điều hành và cơ chế giám sát phù hợp. Một đơn vị vừa quản lý vừa giám sát là không hợp lý. Cần có cơ chế kiểm soát độc lập, hiệu quả, nhưng cũng không rườm rà, phức tạp".

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, điều trước mắt là phân định rõ trách nhiệm của Trung ương và TP HCM. Trong đó, TP HCM phải chủ động đề xuất mô hình quản lý, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế để vận dụng phù hợp.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu sớm hình thành tổ tư vấn với sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổ tư vấn sẽ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; đề xuất cơ chế chính sách cụ thể, khả thi. 

Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM phối hợp các sở, ngành rà soát lại quy hoạch, nhất là khu vực Thủ Thiêm - địa điểm dự kiến đặt TTTCQT. Quy hoạch phải đồng bộ, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, gắn kết với thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng, các quỹ đầu tư.

"TTTCQT không chỉ phục vụ TP HCM mà phải vươn ra tầm khu vực và quốc tế. Cần mở cửa, tạo môi trường minh bạch, ổn định để thu hút nhà đầu tư chiến lược, nhất là các tập đoàn tài chính lớn. Bước đi đầu tiên phải thật vững chắc. Chúng ta chưa thể thành lập ngay cơ quan mới, nhưng phải chuẩn bị kỹ về mô hình, cơ chế, nhân sự, hạ tầng để TTTCQT TP HCM đi vào hoạt động hiệu quả" - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tin liên quan

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh

(NLĐO) – Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần đầu tư khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương 368 tỉ USD cho đến năm 2040

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại

(NLĐO) - Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025 diễn ra tại Đà Nẵng bàn về trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh và công nghệ chiến lược.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM

(NLĐO) - Tòa tháp Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM Trần Lưu Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo