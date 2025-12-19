HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ: Tai nạn máy bay thảm khốc, 7 người thiệt mạng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cựu tay đua NASCAR Greg Biffle nằm trong số 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Bắc Carolina - Mỹ.

Vụ tai nạn máy bay phản lực thương mại Cessna 550 xảy ra ở Statesville, Bắc Carolina - Mỹ hôm 18-12. Hậu quả, 7 người đã thiệt mạng, bao gồm cựu tay đua NASCAR Greg Biffle, theo thông báo của NASCAR.

Máy bay bị rơi tại sân bay khu vực Statesville ở Bắc Carolina.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X

Cảnh sát giao thông bang Bắc Carolina tin rằng Biffle và các thành viên trong gia đình ông nằm trong số những người thiệt mạng. Do đám cháy lớn sau vụ tai nạn nên việc xác nhận chính thức vẫn chưa hoàn tất. 

Chiếc máy bay được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty có liên hệ với ông Biffle.

Trang web theo dõi máy bay FlightAware cho biết chiếc Cessna 550 dự kiến đến bang Florida nhưng ngay sau khi cất cánh đã cố gắng quay trở lại sân bay ở Bắc Carolina trong điều kiện thời tiết xấu. 

Một bức ảnh được đăng tải bởi truyền thông địa phương và mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn trên đường băng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang cử một nhóm điều tra tới hiện trường. 

Sân bay khu vực Statesville đã bị đóng cửa sau sự cố. Nhà chức trách đang dọn dẹp các mảnh vỡ khỏi đường băng để sân bay có thể hoạt động trở lại.

Theo Field Level Media, ông Biffle, 55 tuổi, đã giành được 19 chiến thắng tại giải Cup Series trong suốt 20 năm sự nghiệp. Cuộc đua cuối cùng của ông trên đường đua là Geico 500 tại Talladega vào năm 2022. 

Ông được vinh danh là một trong 75 tay đua vĩ đại nhất của NASCAR - giải đua xe danh giá bậc nhất của Mỹ - vào năm 2023.

