Thời sự Chính trị

Trung tướng Lê Quang Đạo làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Minh Chiến

(NLĐO) - Trung tướng Lê Quang Đạo vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2110 ngày 22-9 bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-9.

Trung tướng Lê Quang Đạo trong một chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam- Ảnh 1.

Trung tướng Lê Quang Đạo trong một chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ năm 1989, là chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh; sau đó, đi học tại Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng).

Giai đoạn 1993 - 2001, ông Lê Quang Đạo nhận nhiệm vụ tại lực lượng Biên phòng Lạng Sơn, lần lượt giữ các chức vụ: Đội trưởng Đội công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng Thanh Lòa; Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh; tiếp tục theo học tại Đại học Biên phòng trong 2 năm.

Từ tháng 6-2001 đến tháng 3-2011, ông là Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn); Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Tư 2011 - 2019, ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn là Phó Tham mưu trưởng (4-2011 - 10-2011), Tham mưu trưởng (11-2011 - 7-2016), Phó Chỉ huy trưởng (8-2016 - 7-2018), Chỉ huy trưởng (8-2018 - 12-2019).

Tháng 1-2020, ông Lê Quang Đạo được bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tháng 9-2020, ông giữ cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 6-2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố Thiếu tướng Lê Quang Đạo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 22-10-2021, tại Quyết định 1789 của Thủ tướng Chính phủ, đã điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tháng 9-2024, Thiếu tướng Lê Quang Đạo được thăng quân hàm Trung tướng.

