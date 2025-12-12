Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân cao điểm tấn công tội phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân cao điểm tấn công tội phạm

Thanh Thảo - Phạm Dũng

(NLĐO) - Công an TPHCM phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai những biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu

Sáng 12-12, tại phường Thủ Dầu Một, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự lễ ra quân có đại diện Bộ Công an; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ tham gia.

Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng phát biểu tại lễ ra quân

Đợt ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ảnh hưởng rất quan trọng, tạo đà để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác liên quan phòng, chống tội phạm năm 2026.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu lực lượng Công an TPHCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai những biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm.

Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá; ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng... đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn để người dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn TPHCM làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026.

Tin liên quan

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ

Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Cùng tổng ra quân trấn áp tội phạm, phường Tân Định còn nhân rộng mô hình "SOS An ninh, trật tự" và ra mắt Tổ công tác 3 trong 1

Gia Lai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập các Tổ công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ của 5 lực lượng hỗn hợp.

lực lượng vũ trang Bộ Công an Tết nguyên đán đảm bảo an ninh trật tự trấn áp tội phạm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo