Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân cao điểm tấn công tội phạm

Sáng 12-12, tại phường Thủ Dầu Một, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dự lễ ra quân có đại diện Bộ Công an; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo, các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ tham gia.

Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng phát biểu tại lễ ra quân

Đợt ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ảnh hưởng rất quan trọng, tạo đà để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác liên quan phòng, chống tội phạm năm 2026.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu lực lượng Công an TPHCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai những biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm.

TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá; ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng... đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố.

Việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn để người dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn TPHCM làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026.