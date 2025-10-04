HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - Cùng tổng ra quân trấn áp tội phạm, phường Tân Định còn nhân rộng mô hình "SOS An ninh, trật tự" và ra mắt Tổ công tác 3 trong 1

Ngày 4-10, UBND phường Tân Định, TP HCM tổ chức lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; nhân rộng mô hình "SOS An ninh, trật tự" và ra mắt "Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân" trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Công an phường Tân Định phát lệnh tổng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I.

TP HCM: Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tân Định phát động tổng ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn

Trung tá Phạm Ngọc Thăng, Trưởng Công an phường cho biết thời gian diễn ra đại hội rất cận kề, nhiệm vụ đặt ra khẩn trương, cấp bách. Vì vậy, ông yêu cầu Ban chỉ huy và tất cả cán bộ, chiến sĩ, các tổ công tác phải quyết liệt thực hiện, đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phương án bảo vệ an ninh trật tự đã được phân công, tập trung cao lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để triển khai công tác, bảo đảm an toàn đại hội ở mức cao nhất.

Song song đó triển khai thực chất, hiệu quả hai mô hình SOS An ninh, trật tự và Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân, để chính quyền và Công an thực sự gần dân, lắng nghe nhân dân, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trong khu dân cư.

TP HCM: Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng - Ảnh 2.

Phường Tân Định tổng ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh việc nhân rộng mô hình SOS An ninh, trật tự và ra mắt mô hình Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân trên địa bàn phường chính là bước đi cụ thể, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của phường trong việc thực hiện mục tiêu đó.

Tại buổi lễ, đại biểu và nhân dân đã được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng "SOS An ninh, trật tự - Công an TP HCM". Chỉ với một thao tác bấm nút trên điện thoại thông minh, người dân có thể báo tin khẩn cấp về tội phạm, tai nạn, cháy nổ, kèm hình ảnh, video và vị trí GPS.

Thông tin sẽ ngay lập tức được chuyển đến Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP HCM và Công an phường, xã liên quan để xử lý kịp thời.

Sau gần hai tháng thử nghiệm, ứng dụng đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục tin báo, nhiều trường hợp được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Ứng dụng còn tích hợp các tiện ích như tra cứu vi phạm giao thông, cảnh báo lừa đảo, xem camera trực tuyến, kết nối nhanh với lực lượng 113 - 114 - 115.

Sau buổi lễ, 20 tổ công tác đồng loạt ra quân, thể hiện khí thế quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân phường Tân Định. 

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa phát động một đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mà còn khẳng định phương châm: "An ninh vì dân – Dân vì an ninh", góp phần giữ vững bình yên cho cộng đồng và tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM.

