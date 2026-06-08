Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

Chiều 8-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm các khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Nghĩa

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 7-6, giải độc đắc (dãy số 129302) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Tiền Giang là đại lý vé số Nghĩa ở Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TP Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Diệu Huyền ở phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 753429) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 3 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé và trúng giải an ủi 31 vé Đà Lạt là đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 150927) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 2 vé Kiên Giang là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Do còn 15 vé Tiền Giang, 15 vé Kiên Giang và 11 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc chưa lộ diện nên hiện các đại lý vé số đang tìm kiếm những chủ nhân may mắn.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 8-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.