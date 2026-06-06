Trước World Cup, Lamine Yamal được định giá đắt nhất thế giới

Lamine Yamal, tài năng 18 tuổi của Barcelona, được định giá khoảng 358 triệu euro, tương đương 309 triệu bảng Anh. Con số này không chỉ giúp Yamal dẫn đầu danh sách mà còn bỏ xa những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay. Theo tính toán của CIES, giá trị của cầu thủ người Tây Ban Nha cao gấp hơn hai lần so với Kylian Mbappe, chân sút đang khoác áo Real Madrid.



Laime Yamal được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2026

Đứng thứ hai là Erling Haaland của Man City với mức định giá khoảng 227 triệu euro (196,4 triệu bảng). Tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì vị thế một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới nhờ hiệu suất ghi bàn ổn định và bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Etihad.

Erling Haaland với mùa bóng thành công ở Man City

Trong khi đó, Mbappe chỉ xếp thứ ba với giá trị 166 triệu euro (143,2 triệu bảng). Ngôi sao người Pháp vẫn là thủ lĩnh của "Les Bleus" hướng tới World Cup 2026, nhưng tuổi tác cùng thời hạn hợp đồng khiến giá trị chuyển nhượng ước tính không còn ở mức cao nhất như vài năm trước.

Kylian Mbappe không còn ở vị trí dẫn đầu

Điều gây chú ý trong bảng xếp hạng là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Michael Olise của Bayern Munich đứng thứ tư với mức định giá 121,2 triệu bảng, còn Morgan Rogers của Aston Villa xếp ngay sau với 118,2 triệu bảng.

Đáng chú ý hơn, Morgan Rogers cùng Nico O'Reilly của Man City (108 triệu bảng) đều được định giá cao hơn Jude Bellingham, tiền vệ được đánh giá sẽ là linh hồn thực thụ của tuyển Anh tại World Cup 2026. Cầu thủ ngôi sao đang khoác áo Real Madrid hiện chỉ đứng thứ tám với mức 103,9 triệu bảng. Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của bảng xếp hạng năm nay.

Morgan Rogers (Aston Villa)

Danh sách định giá của CIES Football Observatory còn có những cái tên quen thuộc như Desire Doue (115,1 triệu bảng), Florian Wirtz (107,2 triệu bảng), Bukayo Saka (96,1 triệu bảng), Cole Palmer (95,6 triệu bảng) và Khvicha Kvaratskhelia (87,2 triệu bảng).

Một trường hợp đáng chú ý khác là Bournemouth. CLB này sở hữu hai cầu thủ được định giá rất cao gồm Rayan với 86,7 triệu bảng và Junior Kroupi với 76,9 triệu bảng, dù đội bóng không thuộc nhóm đại gia của bóng đá Anh.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Theo CIES, giá trị cầu thủ được xác định dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, phong độ, vị trí thi đấu, thời hạn hợp đồng và tiềm năng phát triển. Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã khẳng định được đẳng cấp ở Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Yamal đang được xem là tài sản giá trị nhất của bóng đá thế giới hiện nay.