Thể thao

Hơn 4 triệu CĐV Real Madrid ký đơn đòi bán Mbappe

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Kylian Mbappe hứng chỉ trích dữ dội từ CĐV Real Madrid khi “du hí” cùng bạn gái giữa lúc đội nhà sa sút ở mọi mặt trận.

Chân sút người Pháp đang trở thành tâm điểm giận dữ của giới mộ điệu Real Madrid trong giai đoạn căng thẳng tại sân Bernabeu.

Tờ SunSport cho hay hơn 4 triệu CĐV Real Madrid đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bán Mbappe sau hàng loạt tranh cãi bên ngoài sân cỏ.

Real Madrid trải qua mùa giải đầy thất vọng, hiện chỉ đứng thứ hai tại La Liga, kém đại kình địch Barcelona tới 11 điểm. Họ cũng đã dừng bước ở đấu trường danh giá Champions League.

Nếu như Barcelona thắng trận El Clasico vào cuối tuần, họ sẽ chính thức đăng quang, còn Real Madrid gần như phải khép lại mùa giải quốc nội trong thất vọng.

Hơn 4 triệu CĐV Real Madrid đã ký đơn yêu cầu lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu bán gấp Kylian Mbappe. Ảnh: Shutterstock Editorial

Tiền đạo người Pháp cuối tuần trước đi nghỉ mát cùng bạn gái diễn viên Ester Exposito tới Sardinia – Ý.

Dù đang lúc "dầu sôi lửa bỏng" và trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn cùng bạn gái diễn viên Ester Exposito "hú hí" tới Sardinia – Ý.

Chuyến đi này lập tức khiến Mbappe trở thành mục tiêu công kích của CĐV Real Madrid. Trước làn sóng chỉ trích, đội ngũ của Mbappe đã lên tiếng bảo vệ tiền đạo người Pháp. 

"Một phần những lời chỉ trích dựa trên việc diễn giải quá mức các yếu tố liên quan đến quá trình hồi phục được CLB giám sát nghiêm ngặt" - đội ngũ của Mbappe lên tiếng và nhấn mạnh - "Điều đó không phản ánh đúng cam kết và công việc mà Kylian thực hiện hằng ngày vì lợi ích của đội bóng".

Sự việc chưa dừng lại ở đó, theo The Athletic, Mbappe còn vướng vào sự cố "bật" lại thành viên HLV trong một buổi tập của Real Madrid.

Nhiều yếu tố cộng lại khiến CĐV Real Madrid đã làm bản kiến nghị thu thập chữ ký kêu gọi Real Madrid "bán gấp" Mbappe. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 4 triệu CĐV Real Madrid ký đơn yêu cầu chân sút sinh năm 1998 rời sân Bernabeu.

Mbappe hiện chưa phải nhận bất cứ án kỷ luật nội bộ nào, bản thân HLV Alvaro Arbeloa cũng cho rằng ông không can thiệp vào việc cầu thủ làm gì trong thời gian rảnh.

Tiết lộ sốc về tiền đạo Kylian Mbappe

Tiết lộ sốc về tiền đạo Kylian Mbappe

(NLĐO) - Tiền đạo Kylian Mbappe vẫn đang trong tình trạng chấn thương khiến “chỉ chơi bóng trên 1 chân” suốt 6 tuần qua.

Mbappe khiến Real Madrid “toát mồ hôi”

(NLĐO) - Kylian Mbappe tái phát chấn thương nhiều khả năng không thể ra sân ở Siêu cúp Tây Ban Nha và ảnh hưởng lớn tới cục diện mùa giải của Real Madrid.

Mbappe lái xe hơi “rẻ tiền” trên phố Paris

(NLĐO) - Kylian Mbappe gây bất ngờ khi tự tay cầm lái chiếc xe mini Cooper S “rẻ tiền” trên phố ở thủ đô Paris – Pháp.

La Liga Real Madrid Mbappe CĐV Real Madrid Champions League
