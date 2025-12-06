HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung": Làm ngày làm đêm, vướng đâu gỡ đó

Q.Nhật

(NLĐO) - TP Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân với yêu cầu phải là nơi an toàn nhất cho bà con khi có thiên tai

Sáng 6-12, UBND TP Huế tổ chức lễ phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại 5 căn nhà bị sập và sửa chữa 9 căn nhà bị hư hỏng cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra tại xã Khe Tre và xã Lộc An.

TP Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung": Phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Huế tham dự lễ khởi công xây dựng lại nhà cho người dân.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. 

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND TP Huế cho biết đây không chỉ xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà xây dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng và khẳng định tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Để "Chiến dịch Quang Trung" thắng lợi, mang lại mái ấm an cư cho đồng bào trong mùa mưa bão, giúp người dân kịp đón "Tết đoàn viên" trong ngôi nhà mới, lãnh đạo UBND TP Huế đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ các mẫu nhà phù hợp phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương để họ chủ động lựa chọn. Những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch này phải đảm bảo nền cứng, khung cứng, mái cứng; phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho người dân khi thiên tai ập đến.

Chính quyền xã Khe Tre và xã Lộc An được yêu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.

Tin liên quan

Đà Nẵng triển khai "chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở

Đà Nẵng triển khai "chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở

(NLĐO) - Đà Nẵng triển khai “chiến dịch Quang Trung” khôi phục 413 ngôi nhà hư hỏng nặng tại các vùng sạt lở sau mưa bão.

[Infographic] - Chiến dịch Quang Trung: Dựng “thần tốc” hơn 1.500 mái nhà cho người dân sau lũ dữ

(NLĐO) - Chiến dịch Quang Trung huy động tổng lực, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập, hư hỏng trong các đợt mưa, bão.

Lâm Đồng sẽ hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước 15-1-2026

Ngày 3-12, tại xã D'ran, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ do mưa lũ thời gian qua.

lũ lụt mưa lũ thiên tai nhà sập chiến dịch Quang Trung
