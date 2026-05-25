Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm cộng đồng Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Idil Adha

Sáng 25-5, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn, đã đến thăm Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM và Thánh đường Muslimin, nhân dịp Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1147 - Dương lịch 2026 (đại lễ đánh dấu thời gian chuyển sang năm mới theo lịch Hồi giáo).

Tiếp đoàn có Giáo cả Machdares, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Muslimin.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha đến Cộng đồng Hồi giáo TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Tại buổi thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý chức sắc, chức việc, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo nhân dịp Đại lễ Raya Idil Adha. Ông chúc cộng đồng Hồi giáo thành phố đón đại lễ trong niềm vui, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.

Ông Dương Anh Đức cho biết theo truyền thống của TPHCM, vào các dịp lễ trọng của các tôn giáo, lãnh đạo thành phố luôn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng đồng bào và các tổ chức tôn giáo.

Đây không chỉ là hoạt động thể hiện sự quan tâm của thành phố mà còn là dịp ghi nhận những đóng góp của các cộng đồng tôn giáo đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự phát triển của TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trân trọng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn thành phố trong việc chung tay, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tặng quà chúc mừng Cộng đồng Hồi giáo TPHCM và Thánh đường Muslimin. Ảnh: PHAN ANH

Ông nhấn mạnh thời gian qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế và đà phát triển tích cực. Để có được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và đóng góp của toàn xã hội; trong đó có vai trò, sự đóng góp tích cực của cộng đồng Hồi giáo.

"TPHCM có truyền thống rất đáng quý, đó là trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại luôn gìn giữ và phát huy tinh thần nghĩa tình. Thành phố luôn quan tâm, chăm lo các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cộng đồng tôn giáo" - ông Dương Anh Đức bày tỏ.

Ông tin tưởng quý chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời mong đồng bào Hồi giáo tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong giai đoạn mới, nhất là khi thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hướng đến nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Ông Dương Anh Đức gửi lời chúc Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, Ban Quản trị Thánh đường Muslimin cùng toàn thể đồng bào Hồi giáo đón đại lễ vui tươi, an lành, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Giáo cả Machdares, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Muslimin, gửi lời cảm ơn đến TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Giáo cả Machdares, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, cho biết cộng đồng Hồi giáo TPHCM luôn trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố.

Ông cho biết Cộng đồng Hồi giáo TPHCM sẽ luôn phát huy phương châm hành đạo là "Sống tốt đời, đẹp đạo; đoàn kết dân tộc; đoàn kết tôn giáo", góp phần cùng chính quyền xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau đó, Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Thánh đường Al-Rahim; Thánh đường Musulmane, nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1147 - Dương lịch 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Thánh đường Al-Rahim. Ảnh: PHAN ANH

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Thánh đường Musulmane. Ảnh: PHAN ANH



