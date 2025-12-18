Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Những ngày qua, dư luận tiếp tục quan tâm vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn bán trú Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Ngoài diễn biến chuyên môn và trách nhiệm quản lý, quyết định xử phạt gần 200 triệu đồng của UBND tỉnh này do Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Xuân Tân ký - đã làm dấy lên nhiều tranh luận.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Quảng Trị, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bị phạt tổng cộng 196,5 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó riêng hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc cho 41 học sinh bị phạt tới 170 triệu đồng.

Ngoài ra, bếp ăn bán trú của trường cũng bị đình chỉ hoạt động trong 5 tháng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy là đơn vị sự nghiệp công lập, không có nguồn thu độc lập. Kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước cấp theo định mức, chủ yếu để chi trả lương, phụ cấp, điện nước và các hoạt động thường xuyên... thì lấy đâu ra tiền để nộp phạt.

Thầy Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - cũng xác nhận trường đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Quảng Trị với 3 hành vi là 196,5 triệu đồng.

"Đây là số tiền quá lớn, trường không có kinh phí để nộp phạt. Trường đã viết tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí nộp phạt" - thầy Mỹ nói.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 199 học sinh, trong đó 75 em ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học 4 lần để phản đối Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - người phụ trách bếp ăn bán trú. UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác 15 ngày hai lần đối với bà Huế để xác minh.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho hay việc xử phạt nhằm răn đe, nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm học đường. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều trường ở vùng khó như Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - phục vụ chủ yếu cho con em đồng bào Bru - Vân Kiều, thì càng không có nguồn tài chính để nộp phạt.

"Hiện UBND xã vẫn chưa nhận được tờ trình của nhà trường gửi lên đề xuất về việc hỗ trợ kinh phí nộp phạt. Nhưng đây là số tiền quá lớn, xã cũng không có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ; việc này nếu không có hướng xử lý phù hợp, rất dễ phát sinh áp lực lên nhà trường" - vị lãnh đạo xã nói.

Ở góc độ pháp lý, một số ý kiến cho rằng việc xử phạt tổ chức là đúng quy định. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành bếp ăn cần được làm rõ tránh để toàn bộ gánh nặng dồn lên nhà trường - vốn cũng là ngân sách nhà nước.

Theo quyết định UBND tỉnh Quảng Trị, quyết định xử phạt đã căn cứ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, theo kết luận của cơ quan chức năng, lúc 16 giờ 30 ngày 25-9, bếp ăn bán trú của trường học này đã chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến ngày hôm sau, 41 em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy để điều trị. Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn do Viện Pasteur Nha Trang xác định món cá chim kho nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh nói trên. Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh hành vi vi phạm của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy và xác định vụ việc chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự. Ngoài hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc cho nhiều người, nhà trường còn bị xác định vi phạm quy định khi chủ cơ sở bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đồng thời sử dụng 2 lao động trực tiếp chế biến thức ăn nhưng chưa được tập huấn theo quy định. Với các vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng cộng 196,5 triệu đồng. Trong đó riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt tới 170 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu nhà trường chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh bị ngộ độc, khẩn trương khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Quyết định này giao cho Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn mà trường học không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phải nộp.



