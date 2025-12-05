Trường cao đẳng công lập nào ở TPHCM được giữ nguyên sau sắp xếp ?

Đảng ủy UBND TPHCM vừa có tờ trình số 708-TTr/ĐU gửi Ban Thường vụ Thành ủy về việc xin ý kiến dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo tờ trình ngày 2-12, hiện nay ngành GD-ĐT TPHCM có 278 đơn vị công lập. Trong đó, có 3 trường ĐH, 19 trường CĐ, 17 trường trung cấp cùng 2 trường trung cấp do doanh nghiệp nhà nước quản lý...

Giảng viên các trường cao đẳng tham gia Hội thi "Thiết bị đào tạo tự làm TPHCM lần thứ I" năm 2025

Việc sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp công lập thuộc theo nguyên tắc đảm bảo việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu của người dân trong lĩnh vực giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Trong đó, giữ nguyên 6 trường CĐ, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore, Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TPHCM, Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do giữ nguyên là các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường CĐ chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn TPHCM.

Danh sách dự kiến sắp xếp 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp công lập:

Danh sách các trường sau sáp nhập

Đồng thời, chuyển đổi và sắp xếp 41 trung tâm GDTX và GDNN - GDTX thành 37 trường trung học nghề trên địa bàn.

Nếu đề án trên được thông qua thì sau sắp xếp, TPHCM sẽ còn 256 đơn vị, không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp nhà nước quản lý (Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco).