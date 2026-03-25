Trường Cao đẳng Miền Đông – Đào tạo gắn với thực tiễn, kiến tạo giá trị bền vững

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến động và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, việc lựa chọn một môi trường đào tạo uy tín, gắn liền với thực tiễn sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt đối với người học. Trường Cao đẳng Miền Đông, với định hướng phát triển rõ ràng và chiến lược đào tạo hiện đại, đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực và cả nước.

Trải qua hơn 48 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Miền Đông luôn kiên định với mục tiêu "Nâng tầm kỹ năng, kiến tạo giá trị", lấy người học làm trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Nhà trường không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên được tiếp cận với môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp.

Bà Trần Tuệ Hiền – Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Phước cũ và Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng nhà trường tại Lễ công bố quyết định đổi tên trường năm 2024

Một trong những điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của nhà trường chính là mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp mà còn là giải pháp hiệu quả giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Trường Cao đẳng Miền Đông đã và đang thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế ngay trong quá trình học tập.

Hiện nay, nhà trường đã ký kết hợp tác với hơn 80 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, đồng thời mở rộng hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia và Lào. Mạng lưới liên kết này không chỉ giúp người học được tiếp cận môi trường làm việc thực tế mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp.

Trường Cao đẳng Miền Đông ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong thom

Thông qua các chương trình phối hợp với doanh nghiệp, học sinh, sinh viên được trực tiếp tham gia vào quy trình sản xuất, tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Đây chính là lợi thế lớn giúp người học tự tin khi bước vào thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Miền Đông thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan doanh nghiệp và chương trình hướng nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề mà còn góp phần định hướng tương lai một cách rõ ràng, phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Không dừng lại ở đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp, nhà trường còn chú trọng phát triển các chương trình liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người lao động. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, Trường Cao đẳng Miền Đông đã phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo chương trình Đại học Văn bằng 2 ngành Nông học.

Lãnh đạo trường Đại học Nông lâm TP HCM chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo trường Cao đẳng Miền đông

Chương trình được xây dựng với định hướng ứng dụng cao, giúp người học bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý sản xuất nông nghiệp. Nội dung đào tạo luôn được cập nhật theo xu hướng phát triển của ngành, gắn với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của chương trình không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trình độ học vấn mà còn góp phần giúp người học thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội để người học chuyển đổi nghề nghiệp hoặc nâng cao vị trí công việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể làm việc tại các công ty Cao su, các doanh nghiệp nông nghiệp, công ty sản xuất – kinh doanh nông sản, trang trại, hợp tác xã hoặc các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, với nền tảng kiến thức được trang bị, người học hoàn toàn có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

BGH nhà trường chụp hình lưu niệm cùng HS-SV tại lễ tốt nghiệp năm 2025

Việc triển khai chương trình Đại học Văn bằng 2 ngành Nông học là minh chứng cho định hướng phát triển của Trường Cao đẳng Miền Đông trong việc đa dạng hóa loại hình đào tạo, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho người lao động.

