Trường cao đẳng tiết lộ ngành "hot", nhiều năm tuyển đủ chỉ tiêu sớm

Giải thích lý do nhiều năm liền ngành công nghệ ô tô luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh sớm, TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Hợp tác Quốc tế - Trường CĐ Lý Tự Trọng (TPHCM), cho biết những năm gần đây, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển mạnh, điều này đồng nghĩa với nhu cầu nguồn nhân lực nhóm ngành này tăng cao. Bên cạnh vấn đề bằng cấp, trình độ tay nghề là yếu tố rất quan trọng, quyết định cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường.

Năm 2026, Trường CĐ Lý Tự Trọng tuyển sinh hơn 5.500 chỉ tiêu ở 49 ngành đào tạo. Trong đó, có hơn 2.600 chỉ tiêu cho CĐ chính quy với phương thức xét tuyển đơn giản bằng học bạ.

"Xu thế tuyển dụng hiện nay là phải làm được việc ngay, doanh nghiệp sẽ không mất thời gian từ 3-6 tháng để đào tạo lại chuyên môn như trước đây. Ở bậc CĐ, chương trình đào tạo 70% là thực hành, sinh viên trở thành đối tượng rất phù hợp của các doanh nghiệp cần nhân lực trẻ chất lượng cao, vững tay nghề"- TS Viết nhấn mạnh.

Theo TS Viết, với thời gian đào tạo ngắn (chỉ khoảng 2,5 năm) và nằm trong top 10 ngành được giảm 70% học phí của nhà trường, ngành công nghệ ô tô đã tạo điều kiện học tập tốt cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, muốn tốt nghiệp sớm để đi làm.

Dù vậy, mỗi năm nhà trường đều phải thay đổi và cập nhật chương trình đào tạo. Đặc biệt là khi xu thế xe điện "lên ngôi". Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt chưa từng có của thị trường ô tô Việt Nam khi VinFast bàn giao 175.099 xe ô tô điện, tương đương tổng doanh số cộng lại của 3 thương hiệu Toyota, Hyundai, Ford.

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng trong giờ thực hành

"Ngoài Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường CĐ Lý Tự Trọng là đơn vị đào tạo của TPHCM sở hữu những chiếc xe điện Tesla đầu tiên phục vụ giảng dạy. Mới đây, nhà trường còn được đầu tư 2 chiếc xe điện VF8, giúp sinh viên tiếp cận với những công nghệ ô tô thông minh và tiên tiến nhất thế giới hiện nay" - TS Viết cho biết thêm.

Những trường nào đào tạo công nghệ ô tô ở TPHCM Trường ĐH: Bách khoa - ĐHQG TPHCM, Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Công nghiệp TPHCM, Giao thông Vận tải TPHCM, Nguyễn Tất Thành, Công nghệ TPHCM... Trường CĐ: Cao Thắng, Lý Tự Trọng, Giao thông Vận tải TPHCM, Công nghệ Thủ Đức, Đại Việt Sài Gòn...







