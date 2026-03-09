Tăng gấp đôi chỉ tiêu ngành giáo dục mầm non, trường ĐH khuyến khích nam sinh xét tuyển

Theo TS Bùi Hồng Quân, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non-Trường ĐH Sư phạm TPHCM, năm 2026, nhà trường dự kiến tăng gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành sư phạm mầm non.

Cụ thể, ở hệ ĐH, đào tạo tại cơ sở chính tại TPHCM có 450 chỉ tiêu, phân hiệu Long An có 100 chỉ tiêu và 50 chỉ tiêu ở phân hiệu Gia Lai; ở hệ CĐ, cả 2 phân hiệu đều có 100 chỉ tiêu.

VIDEO: TS Bùi Hồng Quân chia sẻ thông tin tuyển sinh về ngành giáo dục mầm non cho học sinh TPHCM.

Tại chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, TS Bùi Hồng Quân tiết lộ thông tin khá thú vị rằng cả 3 trưởng khoa giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Huế và Hà Nội đều là nam giới. Điều này đã khiến nhiều học sinh nam hào hứng và tự tin xét tuyển vào trường nhiều hơn.

"Tuy số lượng sinh viên nam của mầm non hơi khiêm tốn nhưng các bạn luôn có thành tích học tập ấn tượng. Nhà trường rất khuyến khích các bạn nam lựa chọn ngành học này. Ngoài ra, nhà trường còn có hệ đào tạo vừa học vừa làm với bằng cấp tương đương, mở rộng cơ hội cho thí sinh yêu thích mầm non" - TS Quân cho biết thêm.

Năm 2025, điểm trúng tuyển ngành giáo dục mầm non theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp M03 là 26.05 điểm; phương thức xét kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, tổ hợp M03VA là 25.07 điểm.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tuyển sinh theo 4 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức.

Học sinh TPHCM tìm hiểu về các ngành học của Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Riêng các ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ xét tuyển sử dụng kết quả thi 2 môn năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn.

So với năm 2025, năm nay trường dự kiến tăng thêm 500 chỉ tiêu. Ngành dự kiến tăng chỉ tiêu nhiều nhất là giáo dục mầm non với 100 chỉ tiêu ở bậc đại học; ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm toán chỉ tiêu tăng nhẹ.







