Giáo dục

Trường CĐ Lý Tự Trọng lên tiếng về 16 hành vi vi phạm

Huế Xuân

(NLĐO) - Lãnh đạo nhà trường đề nghị xem xét, rà soát lại nhằm nhận định đúng bản chất vụ việc, giữ uy tín Trường CĐ Lý Tự Trọng

Trưa 26-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng (TP HCM), cho biết vào ngày 2-10, nhà trường đã có báo cáo giải trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung ghi nhận trong thông báo số 2361/TB-SGDĐT, về kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khắc phục của Trường CĐ Lý Tự Trọng.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM lên tiếng về 16 hành vi vi phạm - Ảnh 1.

Trường CĐ Lý Tự Trọng (TP HCM) đã có báo cáo giải trình với Sở GD - ĐT vào ngày 2-10

Chưa đồng thuận với một số nội dung

Theo thông báo số 2361/TB-SGDĐT ngày 16-9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM kiến nghị UBND TP HCM xem xét, chỉ đạo, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của trường.

Thông qua kết quả kiểm tra và kết luận của Đoàn kiểm tra, Trường CĐ Lý Tự Trọng chưa đồng thuận với một số nội dung nhận xét/kết luận. Lãnh đạo nhà trường cho rằng những kết luận này chưa thể hiện được bản chất vụ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể của đơn vị.

Theo báo cáo giải trình, nhà trường cho rằng kế hoạch ban đầu đoàn chỉ kiểm tra là kiểm tra giai đoạn 2020-2024, tuy nhiên thực tế đoàn đã kiểm tra từ thời điểm 2017 đến nay. Điều này đòi hỏi nhà trường phải có thời gian trích lục hồ sơ do vậy quá trình cung cấp minh chứng có thời điểm chưa kịp thời.

Ví dụ, đoàn thực hiện kiểm tra một công đoạn của hồ sơ hoặc một sự việc khi phát hiện một lỗi (thiếu sót) trên tổng thể rất nhiều công việc, hồ sơ, trong khi có rất nhiều hồ sơ khác thực hiện đúng, chỉ có một việc thực hiện chưa đúng. Từ đó, đoàn đưa ra nhận xét trường không thực hiện đúng quy trình làm việc của nhiệm vụ công việc dẫn đến nhận định trường thực hiện nhiệm vụ công việc trái với quy định của ngành.

"Đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và cho thực hiện rà soát lại những kết luận nhằm đánh giá, nhận định đúng bản chất vụ việc, giúp nhà trường giữ vững sự ổn định, uy tín đối với cơ quan quản lý xã hội trong giai đoạn hiện nay" - báo cáo nêu rõ.

Giải thích về số tiền tạm thu 

Theo thông báo số 2361/TB-SGDĐT, về thông báo kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường CĐ Lý Tự Trọng ngày 16-9, đoàn kiểm tra có kết luật: "Từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học, với tổng số tiền là hơn 158 tỷ đồng. Trường đã tiến hành hoàn trả cho 13.921 người học, với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng và hiện chưa hoàn trả cho 2.022 người học, với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc tạm thu học phí này chỉ áp dụng cho các đối tượng là các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế. Do đó, việc Trường CĐ Lý Lý Tự Trọng áp dụng quy định này để thực hiện tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí năm học 2020-2021 (áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP), sau đó lập và rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí để hoàn trả số tiền tạm thu cho học sinh, sinh viên sau khi kết thúc năm học là không đúng quy định".

Với kết luận này, nhà trường đã có giải trình, đề nghị xem xét lại. Theo đó, số tiền tạm thu học phí của 15.943 người học là hơn 158 tỷ đồng. Để có cơ sở nhận định, cần phân định rõ, trong đó: hệ cao đẳng (70% ngành nghề độc hại) tạm thu học phí gần 40 tỷ đồng, hệ trung cấp (Hệ  học sinh học THCS học tiếp lên trình độ trung cấp) tạm thu hơn 127 tỷ đồng.

Vậy số tiền tạm thu học phí thuộc đối tượng miễn giảm học phí là học sinh học THCS học tiếp lên trình độ trung cấp từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023 là hơn 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà trường đã hoàn trả số tiền miễn giảm học phí cho sinh viên khối trung cấp tính đến ngày 31-03-2025 là gần 126 tỷ đồng.

Như vậy tính đến ngày 31-3-2025, số tiền sinh viên khối trung cấp chưa nhận là: 328 sinh viên, với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng. Lý do là sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, nhà trường đã nhiều lần ban hành thông báo nhắc nhở sinh cung cấp số tài khoản ngân hàng. 

